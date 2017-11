Suertudote. El premio que el alcalde Fernando Pucheta recibirá de la Federación Nacional de Municipios de México por su gestión sobresaliente en iniciativas innovadoras ha generado diversos comentarios en las redes sociales. Mientras algunos señalan que el alcalde sí merece este y más reconocimientos, otros cuestionan los criterios para entregar dicho premio. Otros recuerdan hasta al famoso político nayarita Hilario Ramírez, Layín, que dicen, compró un premio como mejor alcalde. Lo cierto, es que será un elemento más que el alcalde Fernando Pucheta podrá presumir en lo que ya muchos ven evidente: su campaña oficial para la reelección como presidente municipal en el 2018.

¿Acalambrada? El jueves pasado, el alcalde de Rosario, Manuel Antonio Pineda, revivió la vieja pugna que tiene con su antecesor, Arturo Flores Guzmán, a quien busca fincarle responsabilidad jurídica por los supuestos malos manejos y desvíos de recursos públicos que hubo en su administración, y que es la causa por la que no ha logrado alcanzar el bienestar que se comprometió para los rosarenses. Pineda habló que gran parte de los dineros se destinan a la deuda que heredó de Flores, además de que la ASE tiene abierta una investigación por desvíos de aportaciones de los trabajadores. Quizás Pineda quiera “acalambrar” al exalcalde para que no le haga sombra en las próximas elecciones, pues es ampliamente comentado en todo el municipio que tiene intensiones de reelegirse y de buscar también una diputación local para su esposa.

Carencias. A pesar de que habitantes de colonias de la periferia les han dado a conocer al Ayuntamiento las necesidades que tienen en sus barrios, no han recibido respuesta. Está el caso de la colonia Lomas del Ébano, que según dicen, se encuentra olvidada por el gobierno, los ciudadanos que viven en cerros ya han tenido accidentes a causa de que no se les pavimentan las calles, sobre todo adultos mayores. Ya se lo han expuesto al alcalde Fernando Pucheta y Servicios Públicos municipales, pero tal parece que no les importa.

Falta control. Ojalá a las autoridades de Tránsito Municipal se les prenda el foco para vigilar la avenida Múnich, que en su tramo que conecta con el Libramiento Mazatlán, está siendo utilizada como una verdadera autopista. La vía todavía no está bien señalada y en un tramo. Se tiene que tomar algo de terracería (en el sentido hacia el libramiento Mazatlán). En tanto que los autos que se incorporan a la zona de Las Mañanitas, vienen con una velocidad desmedida y esto es de algo riesgo, debido a los autos que en varios sentidos se incorporan a la Múnich, así como los peatones que cruzan en buena cantidad por esa zona. Ojalá no esperen hasta que pase algo grave.

Que pongan orden. En el cruce de la avenida Juan Pablo II y la Río Piaxtla los semáforos no solo ya no sirven, sino que uno fue retirado. Esto genera confusión entre los automovilistas, que pese a hacer alto y tratar de tomar turnos, sobran los atrabancados y antisociales que no se quieren parar y eso puede generar un accidente. Al menos, debe haber elementos de Tránsito en este crucero.