Sufren inundaciones todos los años

Los vecinos de Valle del Sol, en Culiacán, se sienten abandonados, pues desde hace 10 años sufren inundaciones y por estas pierden o se dañan sus electrodomésticos. Afirman que ya han buscado el apoyo del gerente de Conagua, Antonio Quintero, a quien le propusieron que les instalaran compuertas y bombas de agua, sin embargo, este dijo que no eran necesarias. Parece que el funcionario federal desconoce lo que es una inundación y lo más que pueden esperar los vecinos es recibir una pipa para desazolvar el agua. Por ello, urge un gestor en el Ayuntamiento que pueda darle seguimiento a estos problemas y brinde una solución rápida. Los que estén interesados, pueden comunicarse al (667) 758 70 00.En la primaria Independencia de Los Mochis andan queriendo echar la platicada con los de la primaria María Elvira Delgado de Calderón pa’ que les presten los cascos que usaron el año pasado los morritos por temor a que les cayera encima el techo en unos salones, y es que el aula de sexto B de la Independencia está por las mismas, y las madres de familia viven con el Jesús en la boca por el miedo de que el techo les caiga encima a sus hijos. Aunque está mejor que le eche el ‘fonazo’ al ‘chaca’ de la Sepyc en Ahome, Jorge Heredia Arellano, al (668) 177 90 00, pa’ que la haga de enlace.Los habitantes de Tosibuena no están para nada contentos con el jefe de la Jurisdicción Sanitaria en Guasave, José Guadalupe Espinoza. ¡Y cómo no!, si tienen semanas que no reciben la Caravana de la Salud, la cual se supone que tendría que estar presente cada mes, pero al parecer no tienen carro bueno pa’ subir y tampoco ha fluido la ‘lana’ entre los enfermeros. Ahí si lo ve, avísele al (687) 672 03 68, a ver si tiene la suerte de que le contesten.Al alcalde de Salvador Alvarado, Carlo Mario Ortiz, le urge un trabajador social pa’ que se eche una vuelta a la comunidad de Los Álamos de los Montoya, porque ya van años que no los visita ninguna autoridad gubernamental, y la raza del rancho dice que por allá ni se paran, muchos no saben ni quiénes son sus autoridades. Tampoco hay fuentes de empleo, como en muchos otros ranchitos de los alrededores de la cabecera municipal, donde la gente vive haciendo lo que puede para comer y dar educación a sus hijos. Si usted es bueno pa’ hacer censos y registrar las necesidades de la comunidad, llévese una libreta pa’ que le pase los datos al alcalde al teléfono de las oficinas: (667) 759 09 49.Si alguien conoce dónde venden candados muy difíciles de romper, por favor llame al secretario de Seguridad Pública en Mazatlán, Joel Ernesto Soto, para que se los recomiende, pues los delincuentes ya hicieron costumbre el robarse las cámaras de seguridad en las calles del puerto, y al rato no habrá ni una sola. Si tiene el dato, llame al número (669) 984 14 90.