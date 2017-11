Sumarían tren al CTT del NAIM

Pues no: pasó una semana más y el Grupo Aeroportuario Ciudad de México (GACDMX) no publicó la convocatoria para licitar el Centro de Transporte Terrestre (CTT), mejor conocido como el centro de transporte intermodal por el que se interesaron once consorcios y que declaró desierto hace 23 días.

Pero hay una razón de peso por la cual la empresa del Estado que dirige Federico Patiño no ha iniciado este segundo intento. Sucede que el equipo técnico está evaluando incorporar a este mismo paquete el proyecto del tren que conectaría el nuevo aeropuerto con una zona de Polanco.

La idea lleva varios días estudiándose entre arquitectos, ingenieros y urbanistas, a petición de la misma SCT, que comanda Gerardo Ruiz Esparza, y el gobierno de Miguel Ángel Mancera, que es quien lleva el liderazgo de ese proyecto vía el Sistema de Transporte Colectivo, que maneja Jorge Gaviño.

La decisión, nos dicen, se tomará en los próximos días. Patiño y sus muchachos tienen dos opciones: sumar al CTT el tren, para lo cual se tendrían que integrar nuevos elementos de referencia en los cambios del diseño, o salir con las mismas bases que ya se conocen, es decir, sin el tren.

En cuanto los arquitectos terminan de evaluar este posible cambio y el GACM de analizarlo, se lanzará la nueva convocatoria y se subirán a Compranet las bases de la nueva licitación. Esa es la verdad de la demora de la publicación, que estaba prevista para la semana del 6 de noviembre.

Foster+Partners y Fernando Romero Enterprises, junto con Netherlands Airport Consultants (NACO) y Parsons están concluyendo una propuesta arquitectónica que implica modificar el plano del edificio terminal a donde tendría que llegar el tren exprés de pasajeros de la CDMX. Es algo realmente complejo.

En abril de este año el GACM hizo públicas las bases del CTT, mientras que el gobierno de la CDMX dio a conocer el 11 de julio la convocatoria para el Estudio de Preinversión del Sistema Ferroviario de Pasajeros Exprés, que saldría de la zona de Polanco y llegar al nuevo aeropuerto.

El 31 de agosto emitieron el fallo a favor del grupo integrado por las empresas Ingeniería Servicios y Sistemas Aplicados, Desarrollo Ingeniería y Planeación, HH y Asociados Consultoría Especializada y Consultoría Especializada en Transporte Citram, por un valor de 86. 2 millones de pesos, IVA incluido.

El 18 de septiembre pasado se iniciaron los trabajos y se espera concluyan nueve meses después, esto es en junio del 2018. El tren exprés de pasajeros, licitación organizada y coordinada por la gente de Gaviño, no estaba en el CTT del GACM.

De proceder su inclusión, elevará sustancialmente el valor de las ofertas de los grupos interesados y hará todavía más atractiva esta licitación que Mota-Engil México, propiedad de José Miguel (“No soy gestor de Mota Engil México, soy el dueño”, nos aclaró) cree tener en la bolsa y seguirá litigando.

El costo de este tren se estima en unos 20 mil millones de pesos y si agregamos el valor del CTT, que anda entre siete mil y nueve mil millones de pesos, estamos hablando de que este paquete pudiera rondar los 30 mil millones de pesos, el más jugoso de todo el Nuevo Aeropuerto Internacional de México.

De ahí que este cambio de señales represente un gran desafío para las cerca de 21 empresas que manifestaron interés en el CTT y que están agrupadas en once consorcios.

NAPITO-DIAS

Confirmado: el gobierno de Justin Trudeau tiene doble moral y discurso político. Es candil de la calle y oscuridad en su casa. Hay dos eventos que demuestran lo anterior. Su gobierno protege y arropa a Napoleón Gómez Urrutia, quien a golpe y pistola cierra minas en Guerrero y pretende robar un contrato colectivo de Media Luna que no le pertenece. El daño social y económico para esta región controlada por la mafia del narco causa estragos en tres poblaciones. Por omisión del gobierno de Trudeau, Napito hace aquí lo que no permitirían que hicieran allá. El segundo evento: Jerry Dias, presidente de Unifor, el principal sindicato de Canadá, con el pretexto de la quinta ronda del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, se apostó en las instalaciones de la Minera Media Luna que se encuentra bloqueada ilegalmente por miembros del sindicato minero, y aseveró que el aumentar el salario mínimo en 10% no va a cambiar nada. Acusó al gobierno mexicano y a la empresa de atacar a las huestes de Napito, cuando fueron estos quienes impiden el paso a los trabajadores de la compañía canadiense. Llama la atención que la Secretaría de Gobernación, que capitanea Miguel Angel Osorio, permita a un sindicalista extranjero venir a provocar en México. ¿Hasta dónde van a dejar llegar al dúo infernal Napito-Días?

FAYAD ATRAE

Está mañana el presidente Enrique Peña anuncia que Grupo Modelo invertirá 800 millones de dólares en Apan, Hidalgo, para construir una planta productora de cerveza que dará empleo a mil 500 personas de manera directa y mil 200 indirectos. Pero eso no es todo. Hidalgo, por conducto de su gobernador, Omar Fayad, se está convirtiendo en imán que lo colocan en el “top 3” de los estados más atractivos para la inversión. El viernes, junto con el Conacyt, dio el banderazo de salida de un organismo para la Innovación: creará el Instituto Estatal de Energía para atraer y aterrizar empresas en el sector energético.