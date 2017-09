Suprema Corte podría echar abajo el “congelamiento” de cuentas por inconstitucional

Suprema Corte vs Hacienda. El bloqueo de cuentas bancarias es ilegal. Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación está por resolver que la Secretaría de Hacienda, a través de su Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), viola los derechos humanos de presunción de inocencia y audiencia previa, por lo que podría ser declarada como inconstitucional. En el 2014 se reformó el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. Y desde ese año suman más de 4 mil personas que están enfrentando acusaciones de “lavado de dinero” solo porque la UIF los clasificó en una supuesta “lista negra”. El ministro Jorge Pardo presentará el próximo miércoles un proyecto en el que se da cuenta de que las medidas aplicadas en el “congelamiento de cuentas bancarias”, además de arbitrarias, son ilegales y atentatorias. De entrada establece que la Unidad de Inteligencia Financiera no cuenta con facultades para ordenar congelar cuentas. Destaca el ministro que “no es aceptable que bajo la simple idea de prevención del delito se permita que una autoridad distinta al Ministerio Público y que a la vez no tiene carácter de Policía, instrumente medidas de bloqueo de cuentas”. De concretarse la inconstitucionalidad del “congelamiento de cuentas”, será interesante ver cómo reaccionará el Gobierno Federal. Y particularmente la Secretaría de Hacienda, hoy a cargo del presidenciable José Antonio Meade, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación califica de ilegal las acciones que han emprendido desde el 2014 a la fecha en materia de “congelamiento de cuentas bancarias”.

El adiós a una amiga. A ella se le reconocen muchas cosas. Férrea defensora de las mujeres. Política implacable cuando de exhibir ilegalidades se trataba. Querida y odiada por sus adversarios políticos. A Judith del Rincón la conocimos en Culiacán. Pero la tratamos y mucho en Mazatlán cuando vino a probar suerte como tesorera municipal. Aquí fue el tiempo en que me permitió conocerla mejor. Cuando sufrió el derrame cerebral hace más de un año siete meses, nos preocupó profundamente su estado de salud. Pero luchadora como era, se enfrentó a la adversidad. Pero al final perdió la batalla. Hasta donde estés, amiga, un fuerte abrazo. Seguro estoy que cuando te alcance por allá nos tomaremos el café y seguiremos aquellas pláticas con las que devorábamos el tiempo. Mi solidaridad y abrazo a su familia.

Las barbas a remojar. El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, no se anduvo por las ramas. Encontró y denunció penalmente al exgobernador César Duarte. Uno de los delitos que se le imputan al exgobernador hoy prófugo de la justicia es haberse apropiado de los dineros del fondo de los trabajadores. ¿Y qué creen? Ese es uno de los delitos que han sido comprobados por la Auditoría de Sinaloa. La administración malovista retuvo aportaciones para el fondo de retiro de todos sus trabajadores. Y se las clavaron. ¿Quién? Pues de entrada es responsabilidad directa del exgobernador Mario López Valdez. También de su secretario de Finanzas, Armando Villarreal. Este último, sabemos de buena fuente, ya ha sido citado a declarar por lo menos en dos ocasiones. Los que se fueron más que aclarar, lo que deberían de hacer es devolver los dineros que haya detectado tanto la Auditoría Superior de Sinaloa como la Secretaría de Transparencia como “faltantes”. Pero con lo sucedido en Chihuahua, están fritos.