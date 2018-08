Supuestos y estrategia política para presidir la Jucopo

El artículo 57 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado establece claramente los supuestos jurídicos para presidir la Junta de Coordinación Política (Jucopo). Su duración para ello depende al menos de dos circunstancias de índole política: Una interna, que está en manos de la voluntad política de la coalición Juntos Haremos Historia, y otra de carácter externa, en manos de la mayoría calificada de la actual legislatura y de la mayoría de los ayuntamientos de la entidad, que forman parte del Constituyente Permanente Local.Hasta este momento, todavía no se actualiza el primer supuesto jurídico contenido en la fracción I del referido dispositivo legal, ya que ningún partido político por sí mismo cuenta con la mayoría absoluta. Es decir, con la mitad más uno de los que componen, hasta este momento, lo subrayamos, los grupos parlamentarios de la citada coalición conformada por Morena-PT-PES, puesto que el primer partido mencionado solo tiene 17 legisladores locales electos, mientras que el segundo y el tercero cinco cada uno; supuesto en el cual la presidencia de la Jucopo será rotativa con duración anual, que correspondería a Morena.Pero si los diputados electos que integran el PES —que por cierto perderá su registro—, deciden integrarse al grupo parlamentario de Morena, entonces sumarían 22 y, consecuentemente, la Jucopo sería presidida los tres años de ejercicio constitucional de la próxima Legislatura 63.Si no sucede esa unidad, el segundo y el tercer año de ejercicio de la Legislatura, la presidencia de la Jucopo sería ejercida sucesivamente por los coordinadores de los grupos parlamentarios que constituyan la segunda y la tercera minoría, respectivamente, siempre y cuando su representación en el Congreso alcance un mínimo del 25 % del total de los integrantes de dicha Legislatura que, bajo ese supuesto legal que —hasta ahora— ninguno lo tiene. Por lo que no aplica dicho supuesto ni para el PRI porque tendrá 8, ni para el PAN ya que solo tiene 2, ni tampoco para el PAS porque también son 2, y el PRD solo tendrá 1 legislador.Ante lo cual, reiteramos, si los diputados del PES se unen al grupo parlamentario de Morena, con fundamento en el último párrafo del artículo 48 de la mencionada Ley Orgánica del Congreso Local, entonces este último partido presidiría la Jucopo los tres años de ejercicio constitucional.Ello no sería descabellado puesto que la mayoría, originalmente, son de Morena, incluidos algunos del PT, pero por cuestiones de convenio de la mencionada coalición, estos fueron postulados como candidatos tanto por el PES como por el PT.Así que todo depende de la voluntad política que tengan para unirse, tomando en cuenta que ese fue el mensaje que dio la ciudadanía que estaba harta del actual régimen aún en el poder. Solo falta que se reúnan los diputados electos de la coalición Juntos Haremos Historia, para que discutan a profundidad dicho tema, y finalmente se unan en pro de la cuarta transformación ofrecida por dicha coalición.Lo importante es que se logre dicha unidad por el bien de Sinaloa, porque los experimentados diputados del PRI y sus pastores ya se han reunido varias veces, y una de sus estrategias es la de reformar la Constitución Política para presidir la Jucopo, con el objetivo de no perder el confort que todavía tienen, y quizá también para asegurar la impunidad por posibles hechos de corrupción, so pretexto de otorgarle autonomía constitucional a la Auditoría Superior del Estado. Así que la coalición Juntos Haremos Historia deben activarse y unirse rápidamente para que los del PRI no les den un “golpe de Estado” reformando la Constitución Local a su antojo, a fin de proteger sus intereses. Cuidado porque se está fraguando algo en contra la mayoría electa. No es recomendable confiarse demasiado.