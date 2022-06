Surgen sospechas de complicidades en caso Nafta

En manos de quién estábamos. Sin pretenderlo, la abogada Cielo Rosa Muncharraz Elías abrió la caja de Pandora. La joven licenciada se desempeñó como directora de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento de Mazatlán desde el 2019 al 2021. Justo en esas fechas se ventilaba el más escandaloso caso que en la historia de Mazatlán no tenía ninguna referencia. El caso Nafta. El caso había sido ganado por el gobierno municipal en el trienio que encabezaron Fernando Pucheta y Joel Bouciéguez. Pero apenas ganó Morena y Luis Guillermo Benítez asumió el cargo de alcalde, todo dio un giro. Adelantó que si no pagaban 300 millones lo “meterían a la cárcel” por desacato a una orden judicial. Y pagaron. Pero los benevolentes aceptaron 141 millones. La sospecha de que se habían dejado ganar ha permanecido, y ahora juzguen ustedes. La abogada Muncharraz Elías fue retirada de la Dirección de Asuntos Jurídicos del municipio, y ¿a dónde creen que se fue a trabajar? Pues al servicio del grupo empresarial Arhe. Al que pertenece Nafta. Esto no hubiera trascendido de no ser porque Muncharraz Elías presentó una denuncia por “acoso sexual” ante la Fiscalía General de Sinaloa el pasado 13 de junio. El documento que tenemos enfrente prueba lo anterior. La abogada acusa al actual secretario del Ayuntamiento, Édgar González. Curiosamente, al que Juan José Arellano, cabeza del Grupo Arhe, acusa sin mencionar, de falta de respeto. Y se habla de que pidió al alcalde su “cabeza”. ¿Coincidencias? Por cierto, se especula que el exsecretario del Ayuntamiento José de Jesús Flores Segura trabaja para el Grupo Arhe. Flores Segura se supone que junto con Muncharraz Elías defendía al Municipio ante la demanda del Grupo Arhe. ¡Hay cositas!

Por cierto, la joven abogada Cielo Rosa Muncharraz Elías es hija del que fuera comandante de la Octava Zona Naval de Mazatlán, almirante Héctor Muncharraz Brambila, quien después se desempeñó como director de Inspección y Vigilancia de Conapesca en el 2019. ¿Quién en su sano juicio, conociendo al padre de la abogada se atrevería tan siquiera a faltarle al respeto? Sencillamente es de dudarse que Édgar González hubiera incurrido en esa falta de la que lo acusa la exdirectora de asuntos jurídicos del Ayuntamiento. Más bien pareciera una vendetta política. De esas que identifican a los delincuentes. El pecado de Édgar González fue declarar que las pretensiones del Grupo Arhe de cobrar 111 millones adicionales por el caso Nafta era, y es, un abuso.

Vinculan a proceso a cercano del Químico. El Juzgado de Primera Instancia de lo penal en la zona sur encontró suficientes pruebas para vincular a proceso a Jorge Hernández Salgado. Sí el exdirector de comunicación del Ayuntamiento de Mazatlán. Sí, el que le maneja o manejaba las redes sociales y los perfiles falsos al Químico. El artífice de las campañas negras contra periodistas, empresarios y políticos críticos del Químico. El juzgado encontró que Hernández Salgado es responsable de las amenazas contra el compañero periodista Felipe Guerrero y por violación a la intimidad personal. Este sujeto dejó de ser funcionario recientemente. Pero se pasea por todo el palacio municipal. Las computadoras desde donde realizaba su trabajo sucio se ubican en las oficinas de Cultura. Ahí donde todo apesta a cloaca.