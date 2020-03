Suspensión por Covid-19

Suspensión. Las actividades del Gobierno del Estado donde haya mucha concentración de personas han sido suspendidas hasta nuevo aviso, como parte de las medidas sanitarias para prevenir la propagación del COVID-19. Hasta el momento, los dos casos que han sido confirmados como positivos han sido de personas que llegaron a territorio sinaloense del extranjero, y lo que se busca es que no haya contagios entre la población. Por ello, las Jornadas de Apoyo serán suspendidas hasta nuevo aviso, y es muy importante que eviten salir a lugar encerrados y concurridos. Durante el tiempo que dure la contingencia sanitaria, se implementarán brigadas itinerantes de salud, que visitarán comunidades y colonias de todo el estado para atender de manera preventiva el coronavirus. Las próximas dos semanas serán claves para evitar que el virus se propague, pero es necesario que todos adopten las medidas y las recomendaciones que dan las autoridades de salud.

Vacaciones. El Gobierno de Sinaloa se sumó a la medida acordada por los secretarios de Educación en el país de adelantar dos semanas el periodo vacacional de Semana Santa, a partir de este viernes 20 de marzo, y volver a la aulas el lunes 20 de abril, en caso de que la contingencia haya terminado y el COVID-19 haya sido controlado. Pero hay estados que han preferido adelantar la suspensión de clases a partir de hoy, por considerar que la medida implementada por la Secretaría de Educación Pública les pareció tardía e insuficiente para cuidar a los alumnos y a los profesores, por lo que los gobernadores decidieron tomar esta decisión. Por el momento, el Gobierno que encabeza Quirino Ordaz Coppel no ha informado nada al respecto, y hoy deberán de volver a las aulas miles de niños, aunque por redes sociales muchos padres de familia han manifestado que dejarán a sus hijos en sus casas de una vez, porque no quieren esperar hasta el viernes por temor a que se contagien. Actuar a tiempo es fundamental para evitar que el virus se siga propagando. Por el momento, no ha habido ningún contagio en nuestro estado, sino que todos los casos fueron infectados fuera del territorio nacional, y de ahí la importancia de los filtros sanitarios que hay en los aeropuertos.

Insuficiencia. La reforma a la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa (IPES), presentada por Gabriel Ballardo Valdez, secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado (Stase), ha quedado trabada por el análisis de la suficiencia presupuestal para garantizar el pago de los pensionados y jubilados. De acuerdo con Graciela Domínguez Nava, presidenta de la Junta de Coordinación Política, la propuesta para modificar la Ley del IPES necesita algunas modificaciones y un estudio actuarial a fondo para conocer la viabilidad de la reducción de los años laborados de los trabajadores sindicalizados del estado, es por ello que están en coordinación por el Ejecutivo estatal para avanzar en el tema; pero la insuficiencia presupuestal es lo que tiene detenido todo, por más presión que haga el Stase y su dirigente sindical, Gabriel Ballardo, quien quiere colgarse esta medalla antes de entregar la secretaría general de la organización a quien gane la elección que se realizará del 22 al 24 de abril.

Más trabas. Y hablando de reformas trabajadas en comisiones del Congreso del Estado, la modificación a la Ley de la Auditoría Superior del Estado prácticamente no va a avanzar a como la quiere el grupo parlamentario de Morena, al menos los que todavía forman parte del equipo de Graciela Domínguez Nava. Y todo porque las morenistas Flora Isela Miranda Leal y Beatriz Adriana Zárate Valenzuela están en contra de intentar restarle facultades a la ASE, por eso votarán en contra del dictamen en la Comisión de Fiscalización, en donde no les quedará de otra que modificar el dictamen para que este sea aprobado y pueda ser turnado al pleno para su discusión y votación. Hay puntos que no van a pasar, a menos de que haya acuerdos entre los grupos parlamentarios.