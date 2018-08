Sustentabilidad, a negociar

Luego de las diversas acciones que han realizado los pescadores, estos lograron “amarrar” una reunión con el titular de la Semarnat a nivel federal, Rafael Pacchiano, donde expusieron su total rechazo al establecimiento de zonas protegidas para la pesca en el golfo de California.En dicha reunión, sostenida ayer en la Ciudad de México, estuvo participando el gobernador Quirino Ordaz Coppel. La postura del mandatario estatal fue de agradecimiento hacia el titular de la Semarnat por la apertura para escuchar los planteamientos de los hombres de mar.Los pescadores ya dejaron en claro que tienen capacidad de movilizarse. Representan miles de empleos y una buena tajada de la producción pesquera nacional, tanto en volumen de las capturas como en valor. Se sabe que el camarón del Pacífico mexicano no tiene competencia en calidad.Por otro lado, es innegable que la pesca comercial ha sido una de las industrias más agresivas con el medio ambiente. Los sistemas de capturas por arrastre —como el término lo explica— arrasan con todo. Pese a los avances, como los excluidores de tortuga, falta mucho por avanzar.El problema es que mientras el camino para tener una pesca más sustentable es todavía muy largo, hay especies amenazadas que no tienen tiempo para esperar “para ver hasta cuando”, cambian las actividades a prácticas más sostenibles y amigables con el medio marino.El golfo de California tiene una importancia enorme para el planeta, no es solo un asunto de México, por esa riqueza cada vez más amenazada. No hay duda de que la pesca es importante y que se deben buscar salidas para protegerla, pero la sustentabilidad no debe ser un tema negociable.