¿Y la gobernabilidad? Los habitantes de la capital del estado vivieron otro inicio de semana complicado por los hechos violentos que se suscitaron entre las últimas horas del domingo y las primeras del lunes, con el asesinato del hermano del exboxeador y analista deportivo Julio César Chávez González, y el «levantón» de varios comensales de un conocido restaurante al que asisten comúnmente políticos, empresarios y artistas que visitan la ciudad. Y aunque por la tarde se confirmó la liberación de seis de las personas privadas de la libertad, el sentimiento de zozobra y miedo se incrementó en parte de la población, sobre todo la sensación de que en Sinaloa no hay autoridad.

Confrontación. Dicen que la rectora de la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa, María Guadalupe Ibarra Ceceña, ya no tiene vuelta atrás. O le sigue de frente despidiendo a los que quedan del círculo cercano al exrector Guadalupe Camargo, empezando con Mario Antonio Flores Flores, o este y los otros le harán la vida imposible para que fracase. De hecho, Ibarra Ceceña ayer reconoció que el exrector auspició el crecimiento del grupo político que ha sembrado la anarquía, el odio y que prioriza el interés político por encima del interés académico. Solo un dato: Camargo Orduño otorgó 97 plazas antes de dejar la rectoría, las que Ibarra Ceceña desconoció y quien reveló el favoritismo del exrector a familiares con el presupuesto universitario. Se habla que el principal problema que Ibarra Ceceña enfrenta es que este grupo tiene el apoyo de Francisco Miguel Cabanillas, José Rosario Zavala Valdez y Luis Esteban Solano, principales funcionarios del secretario de Educación Pública y Cultura, José Enrique Villa Rivera. Sin embargo, ella tiene el respiro de que cuenta con el apoyo de maestros y universitarios que elaboraron un documento dirigido al gobernador Quirino Ordaz Coppel dando cuenta de ello.

La petición. La diputada federal Gloria Himelda Félix dijo que algunos gobernadores de los estados donde se ha recrudecido la violencia por la presencia de delincuencia organizada, como el caso de Sinaloa, se han acercado ante las comisiones de seguridad para solicitar la permanencia de las fuerzas armadas, por lo que reconoció que es necesario ofrecerles un marco jurídico que ofrezca un sustento legar, porque ahora se tiene su presencia por una orden ejecutiva, como la que se tiene actualmente, y que se permita establecer las garantías individuales y los derechos humanos que tiene cada ciudadano.

Cuenta regresiva. El sector agrícola de Guasave empieza a prepararse ante la posibilidad de que concluya el mes de junio y no terminen de pagarse los subsidios que el gobierno federal comprometió desde el 2015 y 2016. Lo cierto es que a pesar de los compromisos que se han firmado, la presión de las organizaciones agrícolas no ha sido lo suficientemente fuerte como para lograr que el gobierno federal atienda esta problemática. A estas alturas, el problema de los bajos precios del maíz de la cosecha actual se sumó a lo que está rezagado, y el nuevo dirigente del Comité Campesino Número 8, Alfredo Rosales, no se ve tan combativo como para que pueda cambiar la situación de sus representados.

Despierta opiniones. El millonario proyecto de hacer el llamado «Central Park» en los actuales terrenos del Bosque de la Ciudad genera opiniones encontradas en Mazatlán. Para algunos ambientalistas, el espacio del bosque y la laguna debe dejarse como está y rescatarse tras el incendio. Lo cierto es que detrás de este proyecto hay fuertes empresarios que quieren impulsar una magna obra que le daría otro rostro a Mazatlán, por el museo que contempla, entre otros atractivos. El asunto es que las aves migratorias que llegan a la laguna del Camarón deben ser protegidas, vaya o no vaya el proyecto.