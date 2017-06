Volando alto… con los drones de Quirino, pues comentan los que saben que esos aparatos no son nuevos, sino usados, y que pertenecían al Ejército —claro que con el cuento de que es tema de seguridad, no pueden mostrar facturas ni datos de la operación—. La ciudadanía se queda con la duda de si esos drones realmente son para temas de seguridad policial, o temas de seguridad económica para quienes hicieron el negocio.

Tiempos de reelección. Con todo y la fuerte oposición y la campaña en su contra, Arcelia Prado Estrada también logró la reelección como dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Salud, como lo hizo David Alarid en el Stasac el pasado mes de marzo. Por muy criticada que ha sido durante su gestión, Prado Estrada dará continuidad a su proyecto sindical. Esta reelección deja algunas lecturas que merecen analizarse, como por ejemplo que la base trabajadora le da el voto de confianza a sus líderes sindicales para que continúen en el cargo, con excepción del Stase, donde Gabriel Ballardo Valdez ganó desde afuera de la estructura de la organización sindical, para vencer los planes de reelección de Armando Heráldez Machado, quien no aprovechó su estructura, o simplemente sus agremiados ya no lo querían más como su dirigente.

«Hechos bolas». La población rosarense anda «hecha bolas» con tanta inauguración y terminación de obras que ya se habían realizado desde la pasada administración, una de tantas es la aula ecológica, a la cual se le invertirán más de 100 mil pesos, a pesar de que el alcalde saliente, Arturo Flores Guzmán, la inauguró, aunque lo cierto es que aquí el expresidente se llevó un tache, pues a la construcción le faltaba iluminación, puertas, ventanas, entre otras cosas. Hay quienes lo delatan que el exalcalde no quería que fuera el presidente entrante quien lo hiciera y le ganó el arrancón. Los que se enredan aquí son los ciudadanos, quienes se preguntan una y otra vez: ¿qué no esa obra se había ya inaugurado?

Más recortes. En lo que representa un duro golpe a los trabajadores que laboran en el Ayuntamiento de Guasave, ayer se dio a conocer que la actual administración municipal despedirá a un promedio de cien empleados. Con esta acción sumarían casi 700 las personas que han sido liquidadas de enero a la fecha, lo que ha generado un incremento en las demandas de tipo laboral contra la comuna. Aunque la medida podría parecer injusta, lo cierto es que hasta diciembre del año pasado la nómina estaba conformada por 2200 trabajadores que representaban un gasto mensual de 16 millones de pesos al Ayuntamiento, una cifra difícil de pagar en tiempos en los que los recortes presupuestales están al día.

Sin rumbo. Dicen que la presidenta de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos de Sinaloa, Ana Cecilia Moreno Romero, trae los santos volteados. No ve luz en su liderazgo, que cada vez se deteriora más. En principio tuvo un desgaste al mantener una actitud pasiva en la lucha por el pago de los apoyos a la producción, lo que provocó que los productores se alebrestaran para eliminar la llamada «cuota liga» que les descuentan en la cosecha para esa organización cenecista, pertenezcan a ella o no; los defienda o no. Ya los bodegueros les dijeron que el que ordena el descuento es el gobierno estatal, lo que algunos consideran ilegal. El movimiento de cenecistas y no cenecistas para eliminar esa cuota sigue en pie. Además, en la lucha por lograr un mejor precio a la producción de maíz y trigo prácticamente está borrada del mapa. Para el viernes, la rebelión de los productores podría volver a resurgir. Sin un liderazgo consistente y para rematar, Moreno Romero está quedando al margen en la elección de los nuevos líderes de los comités campesinos en Sinaloa, pese a que ha querido imponer a los nuevos dirigentes.



No los convence. En una reunión a puerta cerrada realizada que sostuvieron el líder de la Sección 53 del SNTE, José Fernando Sandoval Angulo, y los maestros inconformes de la ley del Issstesin, el primero enfatizó en el surgimiento de este beneficio del trabajador y de paso les aclaró que las cuotas recaudatorias de cada quincena son de 14 mdp, y que se requieren 74 mdp para pagar a los jubilados. Pero al parece no los dejó muy contentos, y la encomienda que había recibido de entablar el diálogo con los maestros inconformes no se cumplió.