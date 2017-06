Disputa por fiscalizar. Justo al momento de entrar en el análisis de las cuentas públicas para su dictamen en la Comisión de Fiscalización, el bloque conformado por PRI, PAS y Panal impulsa una iniciativa para modificar la forma de darle trámite a los informes de la Auditoría Superior del Estado, para que este organismo autónomo sea quien dictamine las cuentas públicas del gobierno estatal y los ayuntamientos, y en el Congreso local únicamente se dediquen a aprobar o rechazar los dictámenes. De acuerdo con la explicación que ha dado el presidente de la Comisión de Fiscalización, José Menchaca, lo que buscan es despolitizar este asunto. El grupo parlamentario de Acción Nacional ha manifestado su rechazo porque considera que al cambiar este mecanismo de fiscalización les quitarían voz para criticar y evidenciar las irregularidades y las observaciones que detecte la ASE. La reforma puede ser aprobada sin dificultades, pues el bloque impulsor de la propuesta supera la mayoría calificada.

A qué horas. Dicen que no hay peor lucha que la que no se hace. Y así parece la que emprendió el Consejo Supremo de Cobanaros y Pueblos Yoremes Mayos de Sinaloa AC para recuperar el nombre de Universidad Autónoma Indígena de México (UAIM) y dejar de ser Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa (UAIS). ¿Y por qué no lo hicieron en su momento? Dicen que los responsables lo hicieron al «bravazo» en vacaciones escolares (25 de agosto del 2016). La culpa hasta se la echan al exrector Guadalupe Camargo Orduño y al consejo de la UAIM, que hicieron el cambio sin fundamento legal, sin tomar en cuenta a los indígenas. ¿Qué no era cuestión de presupuesto? ¿O era para un borrón y cuenta nueva? El representante jurídico del consejo de cobanaros, Loreto Coronado Moreno, dice que el exrector impulsó el cambio para desplazar a las comunidades indígenas, incluso Librado Bacasegua Lemus, presidente del consejo indígena, dejó entrever que el exrector actuó en complicidad con funcionarios de la Sepyc y el mismo gobierno del sexenio pasado. Dicen que se inconformaron desde la aprobación de agosto pasado, pero hasta ahora, al ver la actuación de la nueva rectora, Guadalupe Ibarra, consideran que podrían tener apoyo para emprender la lucha legal. A ver si procede.

Carrera política. A Gloria Himelda Félix Niebla ya la colocan fuertemente en una posición para ocupar la candidatura a la senaduría por Sinaloa, pero ese mismo espacio ya buscan de manera incansable Liliana Cárdenas Valenzuela y Rosa Elena Millán. Aunque la primera tiene pocas posibilidades, ya se asegura por los pasillos de la política que con el desinflo del grupo Chilorio Power, optaría por aceptar la diputación federal.

Ajustes. El inicio de la aplicación del programa Cero Tolerancia generó un conato de enfrentamiento entre funcionarios del municipio de Guasave, pues ayer la Dirección de Tránsito ordenó que a todos los camiones del área de Servicios Públicos se le retirara el polarizado. Obviamente que esta decisión molestó al secretario general Alejandro Pimentel, quien no dudó en realizar un paro parcial de labores para expresar su indignación. El problema es que en la protesta no se habló de que un día antes una de las pipas del Ayuntamiento cruzó por un punto de revisión, y el conductor se negó a pararse para ser revisado. Eso sí, ayer todas las unidades oficiales fueron sometidas al retiro del polarizado.

Se enojaron regidores. Martín Ramírez, regidor del PAN, y la regidora del PAS Lilia Rendón Lora se dijeron inconformes por la nueva reforma aprobada, que consiste en que las personas de comunidades de Rosario puedan votar también para síndicos, tema que dijeron es delicado y no se debería tomar tan a la ligera, como lo hizo —según dijeron inconformes— el secretario de gobierno Maximiliano Mora Uribe, a quien dijeron presentó la modificación a cabildo que fue aprobada por la mayoría. Los regidores dijeron que el funcionario está apurado, pues afirmaron que apoya a un grupo que siempre pierde en las sindicaturas más importantes, como son Agua Verde y Chametla, de ahí que necesite el apoyo de las otras comunidades. El secretario no dio la misma versión y se limitó a decir que se estaban devolviendo los derechos a todos estos ciudadanos de votar por los síndicos.