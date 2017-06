Personaje incómodo. Luego de la polémica generada por haber declarado que Mazatlán está en riesgo de perder la sede del Tianguis Turístico 2018 por la violencia, Roberto Cruz Castro, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, no fue invitado a los eventos donde estuvo el secretario de Turismo federal, Enrique de la Madrid Cordero, quien vino a Culiacán a reafirmar que ese evento está más firme que nunca. Por protocolo y cortesía política, Cruz Castro debió ser invitado por ser presidente del Legislativo, pero su lugar fue ocupado por Irma Tirado Sandoval, presidenta de la Junta de Coordinación Política, quien abandonó la sesión ordinaria de ayer para asistir a la firma del convenio del Tianguis Turístico en el Salón Gobernadores del Palacio de Gobierno. El legislador panista se dijo extrañado por no ser invitado, y más por el cargo que ostenta. Todo indica que quisieron evitar la polémica entre Roberto Cruz y Enrique de la Madrid.

Algo quiere. Parece que del lado de los panistas de Mazatlán empezará a tomar fuerza la imagen de un personaje, seguramente con miras hacia el próximo proceso electoral. Se trata del actual regidor Enrique Calderón, quien anunció ya la primera Jornada Doctor Calderón, donde el edil ofrecerá consultas médicas (y medicamentos), toma de presión, consultas con nutrióloga, odontólogos, optometristas, cortes de cabello y hasta bazar. Y para que la fiesta esté completa, habrá brincolines y pinturas de artesanías para los niños. Además, será en Las Mañanitas, uno de los sectores más populares del puerto. Huele a campaña adelantada, igual o más que las jornadas de atención de Pucheta en las colonias.

A la carga. Otra vez los productores de trigo del valle de El Carrizo van con todo: amenazan con que si no les resuelve el Gobierno del Estado para el próximo lunes, bloquearán el martes la carretera federal México 15 a la altura del lugar donde se reúnen. Aun cuando las negociaciones continúan en la Ciudad de México, el presidente de la Unión de Productores del Valle del Carrizo, Baltazar Hernández Encinas, precisó que no ven mucho avance y mejor se preparan para movilizarse. Siguen firmes: exigen que el ingreso objetivo, que este año fue de 4 mil pesos y no se modifica desde el 2012, sea de por lo menos 6 mil pesos por tonelada de trigo. A ver si ahora, dicen los trigueros, porque parece que sus peticiones a los funcionarios estatales les entra por un oído y les sale por el otro.

Despidos. Desde la semana pasada, representantes de la iniciativa privada y funcionarios de gobierno se han estado reuniendo para definir las estrategias que a partir del mes de julio aplicarán en el rescate de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave. Dentro de estas medidas se anunció el despido de trabajadores de confianza y sindicalizados, dado que el 76 por ciento de los ingresos que recibe la Jumapag se destina al pago de sueldos. Aunque la cifra pudiera parecer exageradamente elevada, el año pasado estuvo peor, pues en esas fechas el 108 por ciento de los ingresos se destinaba a salarios. Habrá que esperar a ver la postura que asuma el sindicato, puesto que de no tomarse esta medida, se corre el riesgo de que el organismo operador de agua potable sea intervenido por el Gobierno del Estado a través de Ceapas.

El retraso. Las promesas se las lleva el aire, y los banderazos quedan en solo recuerdos, pues la gente de Mocorito se había dado un alegrón por el arranque de tres obras que dio el gobernador Quirino Ordaz Coppel. A tres meses de haber dado el banderazo, apenas ayer en la calle principal de la colonia Aviación, del Pueblo Mágico, se dio el primer raspado para iniciar con la pavimentación. La tan esperada carretera Guamúchil-Mocorito lleva apenas el 35 % de avance, y en la calle de Las Higueras el trabajo sigue realizándose a paso de tortuga. Parece que solo se vino a dar el arranque sin la certeza de tener el recurso necesario.