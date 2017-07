Arrojan dinero. La sesión ordinaria en el Congreso del Estado de ayer estuvo cargada de todo. A los diputados locales, en especial a los integrantes de la Comisión de Fiscalización, les llovió de todo, desde consignas hasta señalamientos de traición a Sinaloa y billetes falsos que un grupo de manifestantes les arrojó, en alusión a que se vendieron para aprobar la reforma constitucional en materia de fiscalización, porque de acuerdo con los quejosos, quieren esconder todas las irregularidades para aprobar las cuentas públicas del Gobierno del Estado y los ayuntamientos. El dictamen ya fue aprobado por la mayoría de los miembros de la Comisión de Fiscalización, con excepción del PAN, y se espera que en la sesión de mañana se le dé primera lectura.

Lo dejó el avión. Las sorpresas con el alcalde de Angostura, José Manuel Chenel Valenzuela, no paran, pues luego de haber sido invitado a la ciudad de Ontario, California, hermanada con Mocorito y Salvador Alvarado, con la finalidad de fortalecer la relación y buscar que toda la región del Évora se sume a la hermandad, nadie contaba con la astucia del popular alcalde, que no alcanzó a llegar, pues el vuelo despegó sin la presencia del Chenel. No se supo cuál fue la causa de su retraso para no tomar el vuelo, mientras los invitados le llamaban y se preguntaban por él. Dijo que llegaría al siguiente vuelo, pero nomás no apareció el alcalde ni alcanzó a llegar al tradicional desfile, por lo que mandó a decir que lo disculparan por su ausencia. Pero a donde tampoco se presentó a trabajar fue al Ayuntamiento, aunque todos los funcionarios lo hacían en Estados Unidos celebrando el 4 de julio; sin embargo, ni aquí ni allá se encontraba.

¿Y Rogelio? Mientras que los dirigentes del Partido Acción Nacional, en coordinación con el diputado federal Jesús Antonio López Rodríguez, han iniciado una jornada de acercamiento con grupos que le podrían representar votos a los aspirantes del PAN en las elecciones que vienen, por el rumbo del PRI poco se sabe del nobel presidente Rogelio Burgos Martínez. El descendiente del exdiputado federal y expresidente de Guasave Jesús Burgos Pinto ha tenido un solo evento después de que tomó protesta el sábado 27 de mayo, lo que empieza a generar preocupación entre los activistas del tricolor, sobre todo porque saben que entre el joven Burgos y la clase priista existe una brecha generacional que podría ser un factor en contra de la unidad en el tricolor.

Investigación. Dicen que el mochitense José Luis Polo Palafox tiene bien «encandilado» al director de Vialidad y Transportes de Sinaloa, Guillermo Damián Haro Millán, quien lo tiene como su brazo jurídico. Aprovechando esa relación, Polo Palafox se le está metiendo al grupo mazatleco que tiene el poder en Sinaloa. Pero se habla de que ya algunos «pararon oreja» por los informes que les empezaron a llegar de que los transportistas no lo aguantan, de que trae un «tren de vida» envidiable, que se erige en asesor de alcaldes y diputados con el «cuento» de que tiene muy buena relación con los cercanos del gobernador Quirino Ordaz Coppel. Incluso, quiso controlar el «coyotaje» en las delegaciones. En el norte, dicen que Janitzio Valle lo paró en seco. Por si fuera poco, al grupo mazatleco ya le interesó saber sobre su aparición en la lista «no grata» cuando fungía como secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública. A Polo Palafox le podría ocurrir lo que le pasó con el entonces alcalde de Ahome Esteban Valenzuela, que lo destituyó como secretario del Ayuntamiento cuando se dio cuenta de cómo era realmente.

Mejoralito. Una comitiva del Ayuntamiento de Mazatlán, encabezada por el alcalde Fernando Pucheta Sánchez, entregó apoyos a familias afectadas por el incendio en la invasión Canaco, en la periferia del puerto. La labor es noble, pero las autoridades municipales deberían solucionar el problema de fondo, desplazando a esa gente a lugares más seguros donde se cuente con una casa digna y servicios elementales. Poco servirá que les doten de láminas y madera para levantar una casa si continuarán en una zona donde el peligro es constante, donde los niños y los jóvenes están más expuestos a los riesgos de adquirir alguna adicción o ser enrolados a las filas de la delincuencia.