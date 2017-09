Una buena y una mala. Dos años después de haber presentado la iniciativa para recibir mayores recursos públicos, finalmente los llamados de auxilio de los Bomberos de Sinaloa fueron escuchados por los diputados locales, pero no será como ellos esperaban. La propuesta presentada por las corporaciones en la entidad, respaldada por más de 31 mil firmas ciudadanas, era para que los gobiernos municipales asignaran el 5 por ciento de los recursos recaudados por impuesto predial para los Bomberos, pero lograron que fuera el 2 por ciento, que, en el caso de Culiacán, deberán compartir con la organización de Bomberos Veteranos, lo que no cayó nada bien en el Patronato y el Cuerpo oficial, porque fueron ellos quienes negociaron, trabajaron y presionaron para lograr estos recursos, que beneficiará a otros que solo fueron espectadores. Al final, esto será para beneficio de los habitantes de Sinaloa, y a partir del próximo año contarán todos con más recursos para salvar vidas.

En el aire. El vaticinio de los productores de trigo que se quedaron en el valle de El Carrizo se cumplió. El grupo de líderes, encabezados por Baltazar Hernández Encinas, que se trasladó a Culiacán no les trajo nada nuevo tras reunirse con el delegado de la Secretaría de Agricultura federal, Patricio Robles Luque, y el secretario de Agricultura estatal, Juan Enrique Habermann. Algunos dijeron antes —y ahora con más razón— que solo se fueron a pasear y a perder el tiempo, pero eso sí, a «codearse» con los funcionarios que les hablaron bonito. Y el grupo de líderes de la Unión de Productores Agrícolas del Valle del Carrizo vino «mansito», aplacando las inquietudes de algunos productores por movilizarse, con el cuento de que se esperarán a que les paguen del 16 al 30 del presente mes. Que ese es el acuerdo. Lo que extraña a algunos productores es que ahora los líderes están más convencidos quizá que los propios funcionarios de que ese acuerdo se va a cumplir. Ya se perdió la cuenta de los plazos incumplidos.

Desmemoria. En Guasave, los pocos activos que le quedan al Partido de la Revolución Democrática decidieron abandonar el barco que dirige Luis Miguel Verdiales al anunciar que apoyarán el proyecto de Andrés Manuel López Obrador. La justificación que dieron algunos de los que se fueron, como Manuel Cortez y Saúl Gámez, es que no están de acuerdo con la alianza PAN-PRD; sin embargo, lo que llama la atención es que ambos personajes fueron los más beneficiados cuando gracias a una coalición similar fungieron como asesor y regidor en el pasado gobierno municipal.

Por don Cruz. Hace más de una semana dimos a conocer en este medio cómo la recién inaugurada glorieta por la avenida Cruz Lizárraga, en Mazatlán, estaba siendo demolida para hacerle unos ajustes. La crítica iba en el sentido de que este reajuste a una obra apenas terminada se sumaba al de otras glorietas y calles que tras haberlas concluido tuvieron que ser rectificadas. Sin embargo, ayer, Poncho Lizárraga, hijo de Cruz Lizárraga, confirmó que fue a su familia a quienes no les gustó donde se ubicará el monumento de su padre, Cruz Lizárraga, y que ellos la harían a su gusto, cubriendo además los gastos de tales modificaciones. ¿No hubiese sido más fácil que Obras Públicas primero le preguntara a la familia —si les iban a dar ese beneficio— si el proyecto de glorieta les gustaba?

A la capacitación. Las que ya no están dispuestas a cargar con la consigna del 50 y 50 solo porque la ley así lo indica son las mujeres, pues muchas de las féminas fueron cuestionadas sobre que eran electas candidatas por la ley de equidad de género y no por la capacidad mostrada. Ante esto, la presidenta estatal del Instituto Sinaloense de las Mujeres, Araceli Tirado, dijo que la encomienda es generar mujeres preparadas y capacitadas, por ello es necesario impulsar féminas en condiciones de hacer un buen papel en el aspecto profesional y poder quitarse el estigma de que no corresponde porque hay mujeres que desde los espacios que han venido ocupando han presentado acciones o iniciativas de vanguardia.