Dejan abierta la puerta. Los dirigentes estatales de los partidos que conforman el Frente Amplio Opositor en el país (PAN, PRD y Movimiento Ciudadano) iniciaron ayer una gira por el estado para presentar ante los medios de comunicación la alianza que formaron para enfrentar el proceso electoral 2017-2018, pero dejaron en claro que todavía podrían sumarse otros institutos políticos nacionales, como Nueva Alianza y el Verde Ecologista, y a nivel local con el PAS. Una fuente cercana a la dirigencia del PAN nos confirmó que el presidente del Partido Sinaloense, Héctor Melesio Cuen Ojeda, viajó a la Ciudad de México para presenciar la firma del Frente Común. Otra fuente nos informó que no cayó nada bien en el PAS la incorporación de Teresa Guerra, Rubén Rocha Moya e Imelda Castro al proyecto de Andrés Manuel López Obrador, con quien buscaba aliarse para cumplir con sus aspiraciones políticas de llegar al Senado de la República.

Mal sabor de boca. Parece ser que los líderes de las organizaciones de la iniciativa privada de Los Mochis no piensan dar marcha atrás en las limitaciones a la cobertura informativa que pusieron en las reuniones de la Intercamaral. Después de que habían dicho que no informarían nada de lo que se trata en las reuniones con funcionarios los días lunes, ayer convocaron a la prensa para, se suponía, dar total apertura. Asistieron José Carlos Gaytán, de Coparmex; Jorge Pimentel, de Canaco; Esteban Morales, de Canadevi; Luis Martínez, de CMIC; Eury Valle, de Canacintra, y Patricia Coronado, de la Asociación de Ejecutivos de Ventas. Los que no fueron, el presidente de la AARFS, Marco Vinicio Montiel, y Carlos Rodríguez Rábago, de Canirac, ya se habían disculpado. ¡Ah, pero no admitieron el error! Incluso, la que despotricó contra la prensa fue la representante de la AEVyM. Total, que no hubo rectificación ni invitado especial. Ahora sí que muchos extrañan al expresidente de la Coparmex, Jorge López Valencia, y al grupo de empresarios que crearon la Intercamaral para llamar a cuentas a funcionarios o conocer temas críticos y de interés para los mochitenses. Y era con total apertura.

Los mil nombres. El alcalde mazatleco, Fernando Pucheta, anunció ayer la construcción de una techumbre en la escuela secundaria Martiniano Carvajal, de la colonia Urías, y dijo que si no está terminada en 45 días, el director de Obras Públicas, Joel García Regalado, se dejará de llamar Joel. Además, le dijo: «Ya tienes mil nombres». Si por cada promesa incumplida los funcionarios se tuvieran que cambiar el nombre, seguramente ya le hubieran dado la vuelta a todos. Precisamente en el tema de Obras Públicas los proyectos permanentemente se han ido atrasando, pero cuando no es culpa de las constructoras es por las lluvias o que el material no llegó. El caso es que hasta ahora todos siguen usando los nombres con los que entraron; pero si aplicaran la regla del alcalde, ni ellos sabrían cómo se llaman.

A ojo cerrado. Tal parece que el problema del hurto del agua potable al municipio se había convertido en una acción muy recurrente no solo por los empresarios, sino también por los ciudadanos de Salvador Alvarado. En una revisión que ordenó el gerente Manuel Beltrán se detectaron mil tomas clandestina, de las cuales el 20 % es de locales comerciales. La situación no para ahí, sino que se determinó que ha sido un problema de administraciones anteriores y ha sido muy poca la mano dura que le han puesto. Mientras tanto, la crisis financiera que arrastra la Japasa ha llevado hasta que le corten el servicio de energía eléctrica.

Malapagas. A propósito de la campaña de embargos de automóviles que emprendió la presidenta municipal de Guasave, Diana Armenta, a quienes deben el impuesto predial urbano, algunos ciudadanos aseguran que este gobierno salió muy bueno para cobrar, pero malo para pagar. Gente cercana a la Junta Municipal del Agua Potable y Alcantarillado de Guasave reveló que hay una enorme deuda de Jumapag con el Instituto Mexicano del Seguro Social. Por cierto, ayer, el subdelegado del IMSS, Samuel Lizárraga, no negó que haya deudas, aunque dejó entrever que estas son de las pasadas administraciones municipales.