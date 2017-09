Sin cancha pareja. Sin lineamientos que prohíban a los dirigentes de partidos, alcaldes, legisladores y políticos con aspiraciones a un cargo de elección popular inicia hoy de manera formal el proceso electoral federal 2017-2018, que por primera ocasión será concurrente con los comicios locales, que comenzarán hasta el próximo viernes, una vez que el Congreso del Estado convoque a elecciones, que sería en la sesión del periodo extraordinario del jueves entrante. De aquí al inicio de las campañas políticas (14 de mayo), todos los suspirantes «andarán como caballos desbocadas» haciendo campaña, entregando apoyos, posando para fotos y videos, en claros actos anticipados de precampaña, que ninguna autoridad electoral detiene ni mucho menos sanciona. Las definiciones de candidaturas locales se conocen hasta enero, cuando inicie el periodo de precampañas (13 de enero).

Que sí hay, pero no sueltan. Nos dicen que existe un aproximado a 200 personas, entre extrabajadores en espera de su finiquito y trabajadores que solicitaron préstamos, a los cuales les tienen retenidos sus trámites no tanto por falta de recursos, sino por mero burocratismo. Que falta una firma, que también se requiere hablar con esta persona, con esta otra… En fin, el secretario de Administración y Finanzas, Carlos Ortega Carricarte, debería considerar agilizar la liberación de estos recursos, principalmente a los trabajadores que ya no están, pues muchos necesitan de ese dinero para mitigar las necesidades en algunas familias.

Primera renuncia. Cuatro días después de haberse sumado de manera formal al proyecto de Andrés Manuel López Obrador al firmar el Pacto Nacional por la Unidad, el coordinador de Asesores del Gobierno del Estado, Rubén Rocha Moya, presentó ayer su renuncia al gobernador Quirino Ordaz Coppel, ante las críticas que había recibido en los últimos días. Según nos confirmó una fuente del tercer piso, la renuncia no había sido aceptada aún, por lo que el funcionario seguirá al frente de la dependencia hasta el 15 de septiembre. Sobre su reemplazo, nos cometan que sería alguien que ya está dentro del gobierno estatal.

Le tira a la Sepyc. Durante la visita del alcalde mazatleco Fernando Pucheta ayer a la sindicatura de El Quelite, padres de familia se le acercaron para solicitarle apoyo por la falta de maestros en la escuela secundaria del pueblo y hasta de director, lo que provoca que los niños constantemente se queden sin clases o que solamente estudien de 12:30 a 15:00 horas. Según los padres, porque algunos de los educadores dan clases durante la mañana en Mazatlán. Ante eso, Pucheta Sánchez cuestionó a los supervisores de la Secretaría de Educación Pública y Cultura que dónde andaban. Tras la crítica, les dijo «no se me agüiten». Se comprometió a tratar el tema con Enrique Villa Rivera, quien, por cierto, tiene muchos pendientes en el sur del estado, pero por acá no se le ha visto. Tanto en Escuinapa como en Rosario y Mazatlán ha habido protestas por la deplorable situación de los planteles.