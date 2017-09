«Paniqueados». A los líderes estatales del Partido Acción Nacional, de la Revolución Democrática y de Movimiento Ciudadano se les acabó el lucimiento en forma repentina cuando vino una pregunta que, a como reaccionaron, ni se la esperaban. Sebastián Zamudio, Claudia Morales y Mario Ímaz hablaron con soltura del proyecto del Frente Ciudadano por México en Los Mochis, en conocido salón en donde estuvieron flanqueados por líderes locales y diputados locales de esos partidos, además del senador Francisco Salvador López Brito. Sin chiste, el mundo se les vino encima cuando tras enfatizar que tenían las puertas abiertas para quien se quisiera sumar al proyecto, se les preguntó que si eso era también para el exgobernador Mario López Valdez y Gerardo Vargas Landeros, exsecretario general de Gobierno. Los líderes partidistas y los diputados se voltearon a ver unos con otros. Dicen que sus rostros reflejaron pánico. Al final, reaccionaron con lo mismo: que las puertas están abiertas. Y no los sacaron de ahí, aunque el líder del PAN desechó ir con ellos en el 2018.

Encampañados. Algunos de los diputados locales de Sinaloa han intensificado las acciones de proselitismo en vísperas del proceso electoral del 2018, y mientras que a una legisladora ya se le criticó porque anunció que daría despensas y en realidad entregó una bolsa de leche subsidiada, ayer el diputado José Menchaca envió un comunicado para difundir que está entregando útiles escolares en diferentes comunidades. La ayuda es muy buena, eso nadie lo niega, lo cuestionable es que den una libreta y lo anden presumiendo. Como dicen: calladitos se ven más bonitos. ¿Que no?

Mano negra. Algo huele muy mal en el Ayuntamiento de Culiacán, donde en los últimos ocho meses y medio se han caracterizado por no saber cómo atender los conflictos que se presentan, sobre todo en los asuntos legales. El gobierno que encabeza Jesús Valdés Palazuelos acumula denuncias, ahora en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, interpuesta por una constructora a la que se le niega el permiso para edificar un fraccionamiento en Aguaruto. El alcalde ayer fue exhibido y se contradijo: primero dijo que desconocía el caso, luego que el Implan le recomendaba no crecer el desarrollo urbano a esta zona, después que era muy costoso brindar servicios públicos y seguridad en este sector, y al final que dudaba del funcionamiento de una planta tratadora de aguas negras que instaló la empresa. Las cosas no cuadran, y si la constructora cumple con los requisitos, ¿por qué niegan el permiso? ¿Acaso el Ayuntamiento carece de transparencia?

Le leyó la cartilla. Durante su recorrido de ayer por la colonia Lázaro Cárdenas, el alcalde mazatleco Fernando Pucheta se encontró con varias quejas por casos de abuso de drogas. Fue en ese momento que llamó a cuentas al titular del Instituto Municipal de la Juventud, Gabriel Núñez, y que le lee la cartilla: «Yo te lo dije a ti muy claramente, hay que dar resultados, viejo, y los resultados no son ir a un centro de rehabilitación a dar pláticas porque esa no es tu función». Le dijo que debería darse cuenta de que en colonias como la Lázaro Cárdenas las casas no tienen focos porque se los roban los drogadictos. Le pidió a Núñez trabajar de la mano del DIF y Seguridad Pública para resolver ese problema. «Quiero ver a los jóvenes que dices que tienes, que no los veo por ningún lado, los quiero ver trabajando aquí». Le exigió que esta misma semana le presentara un programa de acción contra la drogadicción en esa colonia y le sentenció: el tiempo se te agota. Tras el regaño, la suavizó diciendo que no estaba enojado, que él así hablaba. ¿Será?