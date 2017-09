Opacos sin remedio. A pesar de estar obligados por la Ley General de Transparencia, los partidos políticos y sindicatos en Sinaloa siguen ignorando estas obligaciones de transparencia; y en el caso del PRD, Morena y PT no han subido nada de información a la Plataforma Nacional. Incluso, estos dos últimos partidos ni siquiera cuenta con página de internet. De los ayuntamientos, nueve de ellos han incumplido también, por lo que ha iniciado la segunda fase, en donde se determinarán las sanciones que se aplicarán a partir del primer día hábil de enero. Hay servidores públicos, y dirigentes de partidos y sindicatos, que siguen pensando que son intocables y se niegan a cumplir con la ley.

La apuesta. Ya a nadie le queda la duda: el diputado federal priista Bernardino Antelo Esper tiene su apuesta de su futuro político en el centro de los poderes del país. Es más, en el presidente de la República, Enrique Peña Nieto. No se entiende de otra forma su activismo por destacar un día sí y el otro también los logros de las reformas impulsadas por Peña Nieto que pueden ser una arma de dos filos porque muchos no están convencidos de ello. Ayer, Antelo Esper presumió que por primera vez en 11 años México registra la tasa más baja en desempleo como resultado de las reformas del presidente Peña Nieto. No va a pasar mucho tiempo para saber si esa estrategia le va a beneficiar para lograr la candidatura del PRI a la alcaldía de Ahome, que es lo que quiere para el 2018.

La visita. En Guasave causó revuelo la visita que ayer hizo en privado el gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, al campo pesquero El Cerro Cabezón. Por lo que comentó el Ejecutivo quería atender quejas que se han presentado por fallas en los servicios públicos, como el agua potable y el drenaje; pero lo que más llamó la atención fue el hecho de que a esa visita no se invitaran a servidores públicos, medios de comunicación, menos a algunos actores de la clase política que buscan reflectores por el proceso electoral que se avecina. Una de las versiones que corren en torno a esta decisión es que supuestamente el Ejecutivo estatal ya no quiere encontrar en sus eventos las caras de siempre, pues ya ven que siempre están en primera fila diputados, exdiputados, regidores y exdirigentes del PRI, entre otros que buscan de alguna manera ser parte de la lista de los candidateables.

Las sillas vacías. Quienes brillaron por su ausencia en la mesa temática que realizó el Instituto Nacional Electoral (INE) fueron los presidentes municipales de la región del Évora. Carlo Mario Ortiz Sánchez, de Salvador Alvarado; Jesús Guillermo Galindo Castro, de Mocorito; y José Manuel “Chenel” Valenzuela López, de Angostura, quienes ni siquiera enviaron a un representante como lo han hecho en otros eventos cuando tienen agendas muy apretadas, como ocurrió en esta ocasión. En dicho evento hasta el lugar tenían reservado, pero quedó solo de adorno porque no hubo nadie que acudiera ante el llamado de la máxima autoridad electoral en la representación de los ediles. Sería bueno que pusieran interés en estas estrategias que está implementando el INE, ya que ellos deberían predicar con el ejemplo porque los jóvenes representan la mayor parte del padrón electoral no solo a nivel distrito, sino a nivel nacional y, en caso de que deseen la reelección, el acercamiento con ellos debe darse de alguna manera.

Directo. Luego de que periodistas del medio Reacción informativa denunciaran una presunta presión de una cadena radiodifusora para no criticar al alcalde mazatleco, Fernando Pucheta, este aprovechó ayer su recorrido por el Infonavit Playas para responder. El munícipe se refirió al dueño de Reacción informativa, el empresario Guillermo Romero, quien dijo que tiene “un portal para tirar trancazos”. Pucheta no se refirió a la acusación de ese medio sobre su denuncia de intentar acallar sus críticas en radio, pero sí desmintió que él presione a funcionarios del Ayuntamiento para acudir a eventos que organiza la comuna, como la Hora Municipal, que presenta espectáculos los domingos por la tarde. Igualmente, negó que esté obligando a los funcionarios a ir a ver a Lupita D’Alessio. “Ahí en la cosa esa que tiene el Memo Romero, para tirar trancazos”. Luego dijo que esto no era una agresión a un medio, y remató: “Pero es que, Memo, tienes tu portalito, ¿verdad?”. Al final le mandó decir a Guillermo Romero que lo quería mucho y le dio las gracias por un video que el empresario le había mandado de nada más y nada menos que la famosa Gilbertona.