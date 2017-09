Revivida. Dicen que a la alcaldesa de El Fuerte, Nubia Ramos, se le vio reanimada ayer una vez que los fortenses amanecieron con la noticia de que la Auditoría Superior del Estado (ASE) empezó a sentar las bases para llevar al banquillo de los acusados al exalcalde Marco Vinicio Galaviz Serrano y al exgerente de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte Pablo Domínguez por el desfalco de alrededor de 10 millones de pesos en la paramunicipal. El ánimo renovado que trae Ramos es porque con eso se va a quitar de encima a su acérrimo adversario político, Marco Vinicio Galaviz, con quien trae un pleitazo que lo han tomado más personal. De hecho, los bonos de Ramos subieron ante sus gobernados porque creen que por esta se le está llamando a cuentas a Galaviz, lo que no es exacto. El procedimiento lo puso en marcha la ASE con base en las auditorías que realizaron. Y más se le va a subir a la alcaldesa en virtud de que hoy el gobernador Quirino Ordaz Coppel llegará a la colonial ciudad para poner en marcha la carretera a Chinobampo e inaugurar trece calles pavimentadas.

«Canta» sus motivos. El cantante Julio Preciado siempre ha estado identificado con el PRI. Su hermana, Blanca Esthela Sánchez Quevedo, es actual directora de Bienestar Social Municipal en el gobierno de Fernando Pucheta. El mismo Julio fue regidor por el partido tricolor en Mazatlán. Lo cierto es que el cantante ahora anunció que se va con Morena porque —asegura— lo enamoró el partido y el proyecto de nación de Andrés Manuel López Obrador. El músico se desató criticando al gobierno por la falta de apoyos a la pesca, al campo e incluso criticó cómo en las campañas los partidos se gastan tanto dinero en cachuchas y camisetas. En cambio, dijo que en Morena los simpatizantes se compran esas cosas ellos solos y no del presupuesto. Remató señalando que las obras que se hacen en Mazatlán debieron hacerse en un periodo de seis años y no todas a la vez, porque se afecta a mucha gente. Lo que faltó es definir a qué puesto le tira, pues se sabe que en Morena están puestos para la alcaldía tanto Luis Guillermo Benítez como Julio Lemmen Meyer.

Y vienen más «cheneladas». Aunque hubiera querido pasar desapercibido en el acto cívico por el 107 aniversario de la Batalla del Castillo de Chapultepec en las instalaciones del 42 Batallón de Infantería, el alcalde de Angostura, José Manuel «Chenel» Valenzuela López, no lo habría conseguido, pues su traje sastre resaltaba desde lejos por su llamativo color rojo. Pero eso no fue todo, ya que, como es costumbre, el edil se acercó a los niños que se encontraban ahí, quienes rápidamente le encontraron parecido nada más y nada menos que con el famoso payasito de la televisión de antaño. ¡Ah, qué Chenel! No cabe duda de que busca por todos los medios posibles estar vigente entre la población, y dice que está preparando más «cheneladas» todavía.

Gobierno en crisis. En los corredores del Palacio Municipal de Guasave existe preocupación debido a que hay algunos funcionarios a los que les deben cuatro quincenas de sus sueldos y no se vislumbran posibilidades de que la que está por concluir se las vayan a pagar. Ya desde inicios del año, cuando la alcaldesa Diana Armenta tomó las riendas del municipio, se había vaticinado que estos serían los meses más complicados para la administración actual, y seguramente es por eso que a diferencia de otros municipios el programa artístico cultural que se realizará durante la ceremonia del Grito de Independencia está para soltar el llanto. El ambiente lo pondrán agrupaciones como Los Cachorones de la Sierra, el grupo norteño Cuarta Bandera, además de Fernando y sus Aferrados. Claro que hay que reconocer también que eso no significa que el elenco tan pobre vaya a disminuir la afluencia de ciudadanos, pues hay que recordar que al pueblo, pan y circo.

Abiertos a externos. Personajes de la talla de Juan Ramón de la Fuente, José Woldenberg y Alejandro Martí son algunos de los ciudadanos sin partido político que son tomados en cuenta por el Frente Amplio conformado por PAN, PRD y Movimiento Ciudadano para abanderar esta alianza por la Presidencia de la República, para lo cual se hará un procedimiento democrático para definirlo, en donde por supuesto se tomará en cuenta a panistas y perredistas que tienen esa aspiración. En su visita a Culiacán, Juan Zepeda, excandidato del PRD al Gobierno del Estado de México, puso sobre la mesa esos nombres y garantizó que sabrán ponerse de acuerdo para elegir al mejor candidato que los pueda llevar a la victoria, y por supuesto no se descartó para buscar esta postulación, aunque aclaró que no le obsesiona y que apoyará al elegido por los tres partidos políticos que integran el frente.