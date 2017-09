Casa en venta. El gobernador Quirino Ordaz Coppel por fin se decidió a deshacerse de la casa de gobierno, que tiene casi siete años en el abandono, lo que ha provocado un gran deterioro que cuesta mucho dinero rehabilitar. El Congreso del Estado dio trámite ayer a la solicitud del mandatario estatal para rematar el inmueble, y aunque los legisladores están de acuerdo, pusieron algunas condiciones, como conocer los avalúos hechos a la vivienda y que les expliquen en qué van a emplear esos recursos que se obtengan por la venta.

Oxígeno. La ansiedad ya empezaba a cundir entre los fortenses porque creían que no iba a llegar, pero cuando lo vieron, se emocionaron. Esto sucedió a la llegada del gobernador Quirino Ordaz Coppel al acto de inauguración de pavimentación de dos calles en El Fuerte, en donde también puso en marcha los trabajos de la carretera a Chinobampo. Y si a alguien se le vio contenta más que a todos, fue a la alcaldesa Nubia Ramos, quien con esto toma oxígeno porque el mensaje que se envía es que sí están aterrizando obras de beneficio para los fortenses, quienes ven que no solo se dedica al pleito con el exalcalde Marco Vinicio Galaviz. Algunos señalan que la visita de Ordaz Coppel fortalece su imagen ante los fortenses y renueva las aspiraciones de Ramos para su reelección. De hecho, la alcaldesa seguirá hoy dándose baños de pueblo al presidir el Grito de Independencia. Pero no está sola porque otros más se le acercaron al gobernador, y dicen que no solo con la intención de saludarlo.

Negociación. En Guasave, la presidenta municipal Diana Armenta inició trámites con la institución bancaria Bansi, ya que pretende que Banobras reabsorba la deuda que el Ayuntamiento tiene por poco más de 100 millones de pesos que costó la instalación de las lámparas LED. El caso ha dado mucho de que hablar, ya que además de que la mayor parte de las luminarias han presentado fallas, se teme que los costos se inflaron deliberadamente en la pasada administración municipal.

¿Quién los entiende? Tuvieron que pasar años para que fuera anunciado que estaba listo el recurso para los semáforos en los cruceros peligrosos de Guamúchil, como el del acceso a Prado Bonito, el de José María Vigil y el bulevar Morelos, así como el de este bulevar con la carretera a Mocorito; y cuando finalmente el alcalde Carlo Mario Ortiz declara que se usarán un millón 400 mil pesos para estos trabajos, la regidora del PAS, Iliana Moraga Inzunza, cuestiona si ese recurso se podría aplicar en otro tipo de obra. ¿No que era prioritario darle solución a la instalación de dichos semáforos? Cabe recordar que en su momento el ahora exregidor Romeo Gelinec Galindo también hizo su gestión para ver si volteaban a ver ese problema, y lo curioso es que la regidora Moraga Inzunza, como oposición, lleva una línea similar a la del exedil.

Terror, ahora en Rosario. Habitantes de al menos cuatro comunidades de la zona serrana de Rosario denunciaron que están «secuestrados» por un supuesto grupo delictivo que solamente permite el paso a mujeres hacia la cabecera municipal. A los varones que se atreven a viajar los bajan del camión a punta de pistola. Para que no reporten los supuestos atropellos, les decomisaron sus teléfonos celulares. Familiares de los quejosos alzaron la voz y solicitaron la presencia de las policías y las fuerzas armadas para restablecer el orden en La Hierbabuena, Santa Rita, Los Cajones y Las Calaveras. A decir de las personas, las cosas no están nada bien en la serranía rosarense, pese a que el alcalde Manuel Pineda presume que es el municipio más seguro del estado, con bajos niveles de violencia.