Aparecido. Quizá porque le está haciendo ruido, Gerardo Vargas Landeros, exsecretario general de Gobierno, le salió al paso al presidente estatal de Movimiento Ciudadano, Mario Ímaz, que señaló que este estaba en negociaciones con Morena para las elecciones del 2018.

La reaparición ayer de Vargas Landeros en conocido restaurante de Los Mochis no fue gratis. Fue para tres cosas: negar su relación con Morena; revelar que Ímaz le ha ofrecido posiciones, mismas que ha rechazado, y dejar en claro que va con el Partido Revolucionario Institucional.

Tan confiado está, que se atrevió a decir que en el tricolor le van a dar la oportunidad de participar en las elecciones del próximo año. ¿De qué? Eso sí no precisó. Lo que algunos vieron de más es que siga diciendo que no va con ningún otro partido, sino con el PRI, porque no va a echar a la borda sus 35 años de militancia priista cuando ya se sabe qué fue lo que pasó en el 2010.

Evidencia. El atraso de al menos veinte embarcaciones pesqueras que se quedaron en el puerto de Mazatlán, pese al esperado inicio de capturas, es la muestra de que gran parte de la flota camaronera está en etapa terminal. Bien haría la Comisión Nacional de Pesca, que dirige Mario Aguilar Sánchez, en ver la forma de modernizar la flota no solo por temas de cuidado al ambiente o eficiencia de costo, sino hasta por seguridad de los pescadores.

Claro que los barcos son caros, pero el gobierno debe buscar la forma de ir renovando poco a poco la flota, pues permanecer en esta situación solo le resta competitividad a la pesca en el país, además de que se gasta más energía. Hasta ahora, esos programas no han pasado de los escritorios, y la prueba está en el estado de la flota.

Contrastes. La falta de recursos que priva en la administración que preside Diana Armenta empieza a hacer crisis, pues además de la movilización que realizaron los trabajadores sindicalizados del Ayuntamiento, se sabe de otros brotes de inconformidad, pero con los trabajadores sindicalizados de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave, a quienes hasta el día de ayer no les habían depositado su quincena. Lo que se comenta en Jumapag es que, a pesar de la crisis financiera que ha impedido el pago de aguinaldos por tres años consecutivos, el dirigente sindical Roberto Acosta ha incorporado a más trabajadores, lo que da al traste con los despidos que se han dado este año.

¿Cuál será su carta fuerte? Vaya que el ahora presidente electo del Partido Acción Nacional en Salvador Alvarado, José Hipólito Arellano Quintero, tiene la boca llena de razón sobre el tema de que el Partido Acción Nacional necesita la unidad, porque como es costumbre, en el evento de registro había muy pocas personas y varias sillas solitarias. Nadie sabe qué fue lo que pasó, pero el partido no tiene ni militantes fuertes para salir a dar batalla a las próximas elecciones electorales. Como que el presidente Gustavo Pérez Camacho no se enfocó mucho en ese tema y dejó caer a Acción Nacional, porque sin militancia prácticamente no hay nada.