Los agarró el sismo. Vaya susto el que se llevaron los sinaloenses que se encontraban en la Ciudad de México al momento del sismo de 7.1 grados que sacudió al centro del país. El presidente del Partido Independiente de Sinaloa (PAIS), Serapio Vargas Ramírez, se encontraba en el residencial Emperadores, en la delegación Benito Juárez, cuando comenzó a temblar, y fue testigo del derrumbe de uno de los edificios, por lo que se sumó a las labores de ayuda. El mismo susto vivió el coordinador de Comunicación Social del Gobierno del Estado, Alberto Camacho García, quien estaba en el sexto piso del edificio de Radio Centro, donde vivieron minutos de terror para poder evacuar el edificio, que presentó daños al interior del inmueble. La tragedia fue grande, justo 32 años después del sismo de 1985, y un par de horas después del simulacro que se hizo en conmemoración de esta tragedia nacional.

Mediación. Más que otra cosa, Carlos Gandarilla, presidente del Partido Revolucionario Institucional en Sinaloa, llegó ayer a El Fuerte de «bombero» para «apagar el fuego» que inició la alcaldesa Nubia Ramos y que le «echó más gasolina» la coordinadora de regidores priistas, Maribel Vega Quintero, tras la visita del gobernador Quirino Ordaz Coppel, quien «tachó» de incumplidos a los regidores del tricolor por no otorgar los aires acondicionados a la secundaria Ignacio Ramírez, a lo que se habían comprometido. Gandarilla se reunió con los regidores para «sobarles el lomo». Este era el principal objetivo, nada más que el problema es que la intervención de Gandarilla le favorece más a Nubia Ramos. Las reuniones posteriores con los exalcaldes Julián Vega, Rubén Vega y José Luis Vázquez, entre otros actores, ya fueron extra. Sin embargo, algunos señalan que ni con esta ni con otras reuniones Gandarilla va a cambiar en el fondo la confrontación de Ramos y Vega. Podrán disimular conciliación, pero «por abajo, bolas».

La diferencia se nota. Y el momento incómodo se lo llevó ayer el secretario de Desarrollo Económico de Sinaloa, Javier Lizárraga Mercado, quien durante la rueda de prensa que ofreció, en donde se dio a conocer que se generarían más de 400 empleos en Guamúchil, habló de un importante crecimiento en los doce municipios del estado, por lo que rápidamente rectificó su declaración y mencionó la cifra de los 18 municipios que en realidad son, aunque ya muchos habían hecho un gesto como preguntándose «¿cuántos son entonces?».

Castigados. A los problemas que enfrenta el Ayuntamiento de Guasave se suma ahora el castigo que aplicó el gobierno federal, que desde agosto les empezó a descontar un promedio de 4 millones 200 mil pesos al mes. Por lo que comentó la tesorera Siria Sugey Lugo Bojórquez que son 24 millones de pesos los que les quitarán, y todo porque en el último año del exalcalde Armando Leyson Castro la recaudación de impuestos se desplomó, también por los conflictos que en ese tiempo tuvieron con el sindicato, que se mantuvo en huelga varios meses.

Otra a Jorge Abel. Ayer, el alcalde Fernando Pucheta recorrió en solitario la parte recién renovada del malecón de Mazatlán. En su transmisión en vivo charló con muchos ciudadanos sobre la obra, pero no tardó mucho en decir que pese a que todo estaba quedando muy bonito, esperaba que no se llenara de ambulantes: «Es que no es justo que Semarnat de manera irresponsable dé permisos que no debe». Igualmente comentó que a los vendedores de la zona de la Sánchez Taboada iban a buscar la forma de reubicarlos. Por este hecho, son varias las acusaciones que Pucheta ha realizado en contra del exalcalde priista Jorge Abel López Sánchez, quien —dicen— se andará moviendo por una candidatura en el próximo proceso electoral, y hay hasta voces que lo ubican como abanderado por la presidencia municipal.