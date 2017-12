En Guasave algo huele mal...y es que al parecer al ayuntamiento está por firmar un contrato para la recolección de la basura, pero con la empresa equivocada, porque dicen los que saben que la firma no es con la empresa que legalmente tiene el contrato. Todo esto se resume casi en pleito entre empresas que puede arrastrar a problemas al municipio.

Enredos del gobernador. El gobernador Quirino Ordaz Coppel está metido en un laberinto que parece no tener salida, y al que fue metido por la presión social de eliminar la tenencia vehicular, usada como bandera política de los partidos de oposición para golpearlo a él y al PRI. Cuando finalmente se decidió a dar el paso de derogar este gravamen, pretenden un aumento elevado al refrendo vehicular y a las placas —estas últimas serían permanentes—, pero el costo político de sus decisiones lo persiguen y acorralan, y ahora analizan cómo no afectar tanto a la población con el pago anual de la «calca», y se piensa en pagos diferenciados, pero al no ser un impuesto, sino un servicio, esto sería inconstitucional, de acuerdo con el diputado panista Carlos Castaños. Le están fallando los asesores al gobernador, que hacen poco o nada para sacarlo del laberinto y evitarle la lluvia de críticas que ha recibido en los últimos días.

Persiste. El director general del Conalep en Sinaloa, Melchor Angulo Castro, no desaprovecha la oportunidad para estrechar relaciones con los que tienen el poder en la entidad. Por un lado, afianza relaciones; pero en el fondo dicen que lo que quiere es cabildear su proyecto: la candidatura priista a la alcaldía de Ahome. No es por otra cosa que lo vieron muy activo en el informe de la lideresa priista en el Congreso del Estado, Irma Tirado. Ahí se codeó con los diputados, y el secretario general de Gobierno, Gonzalo Gómez Flores, quienes le dieron buen trato. Hasta fotos se tomó con ellos. Quizá alentado por eso, Angulo Castro lanzó una campaña de posicionamiento. La imagen de él la empezaron a distribuir con el siguiente mensaje: insistir, persistir, resistir y nunca desistir. Y es lo que está haciendo Angulo Castro por la alcaldía ahomense.

Más «ruido» para obra. Vecinos de fraccionamiento Flamingos interpusieron un amparo por las obras de dragado que se realizan en la laguna del Camarón para la construcción de la calle Bahía. Fue en el Juzgado Octavo de Distrito donde el juez avaló el reclamo de los inconformes ante posibles daños a ese ecosistema, por lo que el juez dictaminó que ya no se podrán seguir realizando trabajos de dragado, aunque sí continuar la obra. Esto pese a que los trabajos habían sido «palomeados» por el delegado de Semarnat, Jorge Abel López Sánchez. Ayer se notificó al municipio de Mazatlán y al gobierno estatal sobre este fallo. Desde su inicio esta obra ha sido muy cuestionada, y todo apunta a que así seguirá.

Que no se emocionen. Luego de que circulara el rumor de que había un supuesto rescate financiero de la Jumapag, ahora salen con que siempre no, que nunca se habló de eso y que los trabajadores no deben cantar victoria, pues lo más seguro es que no se les pague el aguinaldo como corresponde. El que no ha dicho «esta boca es mía» es su líder sindical. Vaya que lo han de tener muy entretenido en sabrá Dios qué asuntos, porque parece que no se percata de que están a punto de dejarlos con un palmo de narices. Hay quienes sugieren que con él es con quien se arreglan en primera instancia para no tener que soportar los tediosos movimientos de huelga y los paros que tanto dañan la imagen de la alcaldesa. A ver qué pasa.

El desinterés. A quien dejaron esperando los comerciantes miembros de la Canaco del Évora fue al director de Seguridad Pública de Salvador Alvarado, Daniel Torres Hernández, pues ayer los había citado en el auditorio de la Canaco, y para ello envió invitación a más de 600 miembros para impartirles una plática sobre seguridad y prevención de delitos, principalmente robos, puesto que ya comenzó el mes de diciembre, y el resultado fue que no asistió nadie. Entonces ¿dónde quedan las constantes peticiones para reforzar la seguridad de los comercios si cuando se dan este tipo de pláticas no asisten? Resulta demasiado contradictorio si por un lado exigen resultados y disminución de delitos, mientras que por otra parte hay un desinterés total en escuchar las recomendaciones del representante de la corporación policial.