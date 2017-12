Nueva propuesta. Como estrategia para matizar un poco el costo político que representará el aumento del refrendo vehicular, los diputados de la Comisión de Hacienda acordaron una propuesta para modificar la iniciativa de Ley de Ingresos del Estado para el 2018, enviada por el Ejecutivo, en la cual se mantiene el incremento en el costo de la «calca», pero inferior a la propuesta del gobierno estatal. El documento será presentado ante el Pleno el próximo jueves para su discusión y votación, pero no hay certeza de que se aprobará, porque algunos no están dispuestos a abandonar esta bandera política en pleno proceso electoral. Se vienen días de mucha presión y debate en el Palacio Legislativo.

Se acomodan. A la que le ha de haber caído como balde de agua fría el registro de José Antonio Meade como precandidato del PRI a la Presidencia de la República es a la senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, quien hace apenas unos días, cuando este había anunciado su renuncia, declaró que «esto no se acaba hasta que cae el último out», en referencia a que mantenía la esperanza de que su gallo, Miguel Ángel Osorio Chong, también se registrara como precandidato. Pues bien, ahora habrá de mantener las alabanzas a su partido del que posiblemente se le haga otra posible candidatura, aunque sea por tierra, como le ha llamado ella. Y hablando de los beneficiados con Meade, además de Mario Zamora, en el caso de Guasave todo lo bueno es nada más y nada menos que para el exalcalde Ramón Barajas, quien despacha en la Financiera Nacional a nivel Sinaloa.

Amigos. Al director general del Conalep en Sinaloa, Melchor Angulo Castro, no le fue mal ayer en la reunión con los empresarios aglutinados en la Intercamaral. Esto porque a los hombres de negocios les cayó bien el proyecto que trae de la firma de convenios para apuntalar a los estudiantes con el sector empresarial, pero además no hubo alguien que lo fustigara por sus aspiraciones a la alcaldía de Ahome. Es más: los empresarios ni tocaron ese tema, como sí se han referido a otros invitados que les ha ido como en feria una vez que se retiran del encuentro. Los que sí se lo tocaron fueron los reporteros, a quienes Angulo Castro les contestó que sus recorridos por la ciudad y la zona rural es porque «tiene muchos amigos». Sin embargo, el funcionario estatal reiteró que no se descarta para la alcaldía. De hecho, sus acciones dicen más que mil palabras en un sentido u otro en la lucha por la candidatura priista a la alcaldía ahomense.

¿A quién prefieren? Al parecer, las cuestiones políticas ya han cobrado sus primeras víctimas en el municipio de Angostura. Esto porque luego de una serie de problemas entre el tesorero, Alberto Rivera Camacho; el secretario del Ayuntamiento, Jorge Guadalupe Barrón Estrada; y el oficial mayor Juan García López en contra del subtesorero, Aníbal Camacho; y sus auxiliares, Óscar Villa y Adrián Soberanes, los primeros tres lograron que el presidente municipal despidiera al otro grupo; de lo contrario, los primeros funcionarios en cuestión estarían abandonando el barco. Todo esto al parecer llegó a los oídos del presidente del PAS, Héctor Melesio Cuen Ojeda, quien debió haber dado luz verde para que fueran despedidos, así retendría a todos los involucrados y, sobre todo, al candidateable para su partido, Alberto Rivera Camacho. Todo indica que esto solo es el comienzo y podría haber más despidos derivados de esta situación, aunque también se vio como una manera de poner un alto a quienes tenían ese ligero cosquilleo.

Cumplen amenaza. El líder sindical de la Junta de Agua Potable en Escuinapa, Julio César Rivera Garibaldi, y sus representados no se anduvieron por las ramas y cumplieron la amenaza de que si no recibían ayer al mediodía el pago del aguinaldo del año pasado, estallarían en huelga. Los trabajadores colocaron la bandera rojinegra en el exterior del edificio y reclaman el pago de esta prestación laboral. El alcalde Hugo Enrique Moreno Guzmán deberá buscar quién le preste los 1.3 millones de pesos que se les adeuda a los sindicalizados, pues la ciudadanía es la más perjudicada por el paro de labores.