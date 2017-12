Rescate de municipios. Aunque la puerta la mantienen cerrada en la Secretaría de Hacienda y prácticamente está concluido el tema del reparto de los recursos públicos para este año, el gobernador Quirino Ordaz Coppel estará hoy en la Ciudad de México, donde buscará insistentemente recursos adicionales para apoyar a los municipios, en especial a los chicos, como Cosalá, Escuinapa y Rosario, donde no tienen dinero suficiente para pagar los aguinaldos. El mandatario se reunirá con Fernando Galindo Favela, subsecretario de Egresos, sobrino de Heriberto Galindo, para conseguir esos recursos que tanta falta le hacen a los ayuntamientos para evitar conflictos laborales.

¿Dónde está el alcalde? La bandera política que ha empleado el alcalde Fernando Pucheta de estar del lado de la gente, de la ciudadanía, no se ondeó en esta ocasión, cuando decenas de vendedores de playa demandaron su presencia para pedirle que se derogue el dictamen que aprobaron en cabildo el pasado 23 de noviembre y en donde —según dicen— le otorga facultades al municipio para intervenir en zona federal, lo que afectaría sus ventas. Por este motivo, los comerciantes marcharon por calles del centro de la ciudad y se aglomeraron en la explanada exterior del Ayuntamiento, donde reclamaron la presencia de Fernando Pucheta, pero este los desairó. Fue el regidor de Morena Antonio Crespo quien los recibió y alentó a dirigirse por la vía legal.

Confirmación. El gobernador Quirino Ordaz Coppel estará en el acto del primer informe de gobierno del alcalde de Ahome, Álvaro Ruelas Echave, el cual se llevará a cabo en el Teatro Ingenio, al filo del mediodía. Nadie puede negar el respaldo que Ordaz Coppel le ha dado a Ruelas Echave y a los ahomenses. Las obras millonarias hablan por sí mismas. No solo eso: Ruelas Echave anunció ayer que hay más proyectos de ampliación de obras con cuantiosa inversión, lo que muchos consideran como una señal de apuntalamiento para el 2018. Por lo pronto, el alcalde trae un despliegue de imagen con las obras y los programas que se están realizando en la víspera del primer informe de gobierno, que si bien es cierto es algo institucional, también le sirve para contrarrestar el impacto del activismo de quienes le disputan la candidatura priista a la alcaldía. La que tuvo que posponer el informe fue la alcaldesa de El Fuerte, Nubia Ramos. Será para el 14 del presente mes. Lo hizo porque el 9, como estaba programado, no podía estar el gobernador, y lo bueno es tener al gobernador en el acto. Por eso Ramos optó por mover la fecha.

Preparan informe. Tentativamente, el próximo 14 la alcaldesa Diana Armenta Armenta rendirá su primer informe de labores. Por lo pronto, ya cada área de su gobierno ha estado reuniendo la información para integrarla a este documento oficial en donde se perciben avances, pero también rezagos y problemas, sobre todo financieros, que no se han podido superar, caso concreto el de Jumapag, donde, aunque no es responsabilidad directa de ella como alcaldesa, las posibles gestiones no le han funcionado para salir del atolladero en que se encontró y permanece esta paramunicipal. Recordemos que a los trabajadores de esta área les deben dos aguinaldos y caja de ahorros que suman alrededor de 27 millones de pesos en deuda. Por otro lado, tendrían que pagar los pendientes que traen también con jubilados, a quienes les han estado quedando a deber, librándose igual de un posible reclamo de sindicalizados porque el plazo para pagar aguinaldos vence hasta el 20, y para esa fecha no estarían aún a destiempo.

Exigen que se sancione. El viaje que el alcalde de Salvador Alvarado, Carlo Mario Ortiz Sánchez, realizó la semana pasada a la Ciudad de México argumentando que realizaría algunas gestiones justo en el día que se llevó a cabo el registro del precandidato del PRI a la Presidencia de la República, José Antonio Meade, le ha valido ya algunas críticas tanto de la regidora Iliana Moraga Inzunza como del exregidor Romeo Gelinec Galindo, ambos del PAS, pues aseguran que lo que el primer edil hizo, junto con varios funcionarios de la comuna alvaradense, va contra los reglamentos y merecen una sanción, pues se ausentaron en días laborales para atender asuntos del partido en el que militan.