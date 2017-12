Siguen las molestias. Los agricultores no son los únicos que están molestos con el gobierno estatal por haberles incumplido las promesas de pago; pues los maestros activos y jubilados del Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa pasaron una amarga Navidad porque no les pagaron los pendientes que tienen con ellos. En el caso de los jubilados, es por la gratificación de 17 días por jubilación, desde hace varios años; y los activos, por apoyos a la vivienda. Carlos Ortega Carricarte, secretario de Administración y Finanzas, hizo un compromiso de pago, pero no se cumplió por completo, y que a fin de año iban a buscar saldar el adeudo lo más posible, pero el recurso completo no cayó. Los docentes ya esperan que el gobierno y el Congreso del Estado regresen de vacaciones para volver a manifestarse para exigir lo que les corresponde por ley.

Unidos en desgracia. Los exalcaldes de Mazatlán Carlos Felton González y Alejandro Higuera Osuna aseguraron que darán batalla legal a Fernando Pucheta en su disposición por inhabilitarlos al ser cartas fuertes del PAN en el próximo proceso electoral. Ambos se unieron y dejaron atrás las diferencias para impugnar la resolución de la síndica procuradora Lourdes Sarabia, que —según dicen— dictaminó con tintes políticos a conveniencia, dejando de lado pruebas que involucran a funcionarios priistas. Higuera dijo que «a nosotros nos gusta bailar», y, al parecer, en este baile tienen preparadas cartas fuertes que ayudarán a echar abajo la inhabilitación.

Postergación. Por el estira y afloje, las negociaciones entre los partidos que forman la alianza de Morena, Partido del Trabajo y Encuentro Social no concluyeron en el plazo contemplado inicialmente. Del martes pasado, ahora se postergó para el próximo jueves, si es que no se complican para definir las posiciones de los cargos públicos que estarán en disputa en el 2018. Eso tiene impacientes a los que están más que apuntados, como en el caso de Ahome, en donde el presidente del Partido del Trabajo, Mario Hilario Flores Leyva, sostiene su propuesta del empresario Felipe Juárez para la alcaldía y al exvicerrector de la Universidad de Occidente Rubén Félix Gastélum, para diputado local; pero el líder de Morena Jaime Montes trata de sacar a los suyos. Dicen que Leobardo Alcántara Martínez, comisionado político nacional del PT en Sinaloa, dio a su gente la nueva fecha para las definiciones de las candidaturas en la entidad. La negociación se irá al nacional. A seguir comiéndose las uñas los que aspiran a las candidaturas.

La esperanza muere al último. Y mientras que algunos ya le cantaron Las golondrinas al famoso rescate financiero, resulta que en la Tesorería del municipio los anhelos de que llegue dicho recurso no se apaciguan, pues como dice por ahí un célebre dicho popular: la esperanza es lo último que muere, sobre todo cuando no hay muchas opciones a la mano y sí hay muchos cobradores, así como compromisos llamando a la puerta. Lo cierto es que hasta ahora ninguno de los municipios que pidieron apoyo al gobernador para que les echara la mano gestionándoles recursos federales han recibido una respuesta positiva al respecto, es por ello que en el Ayuntamiento local siguen con las veladoras encendidas, pues esa sería la única forma de pagar los 30 millones de pesos que se necesitan ahorita para cubrir sueldos atrasados y aguinaldos. A esperar que el milagrito ocurra y les lleguen los 50 millones que le solicitaron a Quirino Ordaz, aunque si les da los 30 que necesitan, con eso se darían por bien servidos.



Este año no se pudo. Otro golpe a la economía de la población se avecina en el 2018, pues el diputado local José Silvino Zavala Araujo ya anunció que como este año no se aplicó ningún incremento en la tarifa del agua potable en Salvador Alvarado y Angostura, lo podrían hacer al iniciar el próximo año junto con otros temas importantes que quedaron sobre la mesa en el 2017. Aunque explica que solo es un reajuste en la tarifa, a ver cuál es la reacción de los usuarios en el momento en que se aplique.