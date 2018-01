De vacaciones. Como lo informamos la semana pasada en esta columna, los elementos de la Policía Militar se fueron de Sinaloa hace un par de semanas, pero ninguna autoridad estatal y municipal quería confirmarlo, mucho menos dar detalles al respecto. Es más, hubo quienes intentaron desmentirlo, pero ayer fue confirmado por el gobernador Quirino Ordaz Coppel, quien explicó que se fueron de vacaciones decembrinas, y que en este mismo mes regresarán, pero sin saber la fecha exacta. Diciembre cerró con 93 personas asesinadas, para sumar mil 568 en todo el año, con todo y la presencia de los policías militares y el apoyo del Ejército y la Marina en los operativos conjuntos. A esto hay que sumarle que las detonaciones de armas de fuego en los festejos de Año Nuevo fue la más intensa de los últimos años, que inició desde muchos minutos antes de la media noche del 31 de diciembre, y se prolongó muchos minutos después, incluso toda la madrugada se estuvieron escuchando balazos en varios sectores de Culiacán.

¿Dónde quedó el dinero? Los que decidieron no quedarse callados y realizaron un intento de destruir la calle 18, ubicada en la sindicatura de Ocoroni, en Sinaloa municipio, fueron los de la constructora que pavimentó dicha rúa al no recibir el pago de la obra, la cual se debió cubrir en la administración de Aarón Verduzco. Ni tardos ni perezosos, y al ver que el movimiento ya estaba haciendo más ruido del conveniente, las autoridades actuales les echaron una llamadita; sin embargo, esto deja muchas preguntas al aire, de esas que a los políticos no les gusta mucho responder, como: ¿qué fue lo que pasó con el recurso?, porque se supone que este dinero ya estaba listo para cubrir la deuda desde el año pasado, y precisamente la alcaldesa María León fue la tesorera con Aarón Verduzco, así que ella debe saber mucho del tema.

El regreso. Con dos hechos, uno al final del 2017 y otro en el inicio del 2018, como que el alcalde de Ahome, Álvaro Ruelas Echave, da visos de que irá por la reelección, aunque diga lo contrario. Al regresar el 31 de diciembre de unos días de descanso, Ruelas Echave llegó directo a la colonia Ferrusquilla para entregar cenas de fin de año, cobijas, colchonetas, dulces y regalos. Lo acompañó su esposa, Ana del Carmen Osuna, y tres de sus principales colaboradores: su secretario Juan Antonio Garibaldi; su tesorero, Elliot Ascárrega, y su jefe de la oficina, Raúl Cota Murillo. Como que quiso proyectar que está con el pueblo. Al iniciar el año, el alcalde anunció que los policías viales ya no quitarán ninguna garantía a los choferes infractores, lo que ya sabía de antemano que iba a poner contentos a los ahomenses. Esta es la ventaja que tienen los que están en un cargo público y que aspiran a repetir o seguir en otra posición. Solo es cuestión de hallar el punto que le agrada a la ciudadanía y saber el momento de actuar.

Prioridades. El gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, presume que en su primer año de gobierno la incidencia delictiva fue a la baja, pese a que 2017 cerró con cifra récord de 1568 homicidios. Reconoció que el reto principal de su gobierno es atacar la inseguridad en la entidad. Ante la lluvia de plomo en festejo de este año, lamentó que hayan tenido consecuencias los disparos al aire que lesionaron a tres personas. Culpó al serio problema del armamentismo, que —dijo— no es exclusivo de Sinaloa, pues es un fenómeno que existe en todo el país. Quien también dijo que las fiestas de fin de año se dieron casi en paz fue el secretario de Seguridad Pública municipal de Mazatlán, Joel Ernesto Soto, quien comentó que hubo pocas denuncias por disparos y sin consecuencias que lamentar.

Las banquetas. Si bien es cierto que sobre algunas de las obras que se han llevado a cabo en el municipio de Salvador Alvarado aún está pendiente una de las propuestas de campaña del presidente Carlo Mario Ortiz Sánchez, que es el reordenamiento de todos los comercios que, de alguna manera, estaban afectando la vía pública porque acaparaban banquetas y calles, inclusive fue tanto el fervor que existía dentro del Ayuntamiento sobre el tema que dieron inicio de inmediato con uno de los negocios del exregidor Ciriaco Vargas Bojórquez, pero una vez que se logró el objetivo en este lugar, todo se acabó como si fuese la espuma de las pastillas efervescentes, como si se tratara de alguna encomienda, y fue la manera de hacerlo válido. Ahora bien, la promesa de limpiar las calles de comercios ya no podrá usarla de nueva cuenta como promesa de campaña, si tiene pensada una reelección para los próximos comicios. Ya veremos qué hace el presidente antes de que lleguen los tiempos de pedir licencia o renunciar al cargo.