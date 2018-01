Investigación. Primero fue el «coyotaje» en trámites estatales, y ahora «se destapa una nueva cloaca» en la Dirección de Vialidad y Transporte, donde se tiene la sospecha de que personal de la dependencia está coludido con delincuentes para aplacar vehículos con reporte de robo. Esto fue revelado por el titular de la unidad especializada en robo de vehículos, Julio César Romanillo, y cuyo delito era desconocido por el director de la dependencia, Guillermo Damián Haro Millán, quien se dijo dispuesto a coadyuvar en las investigaciones. El mismo gobernador Quirino Ordaz le ha solicitado al fiscal general del estado, Juan José Ríos Estavillo, que se haga una indagatoria a fondo y que se castigue a quienes hayan cometido alguna conducta ilícita. Este es el primer gran escándalo de esta administración estatal.

Buscapiés. Al acercarse la hora de la definición de las candidaturas priistas empezaron los buscapiés entre los seguidores de los tres aspirantes a la alcaldía de Ahome. Por ejemplo, se dice que al diputado federal Bernardino Antelo Esper ya le ofrecieron una diputación local, lo que su gente desmintió. Por el contrario, se habla que Antelo Esper se concentró en la Ciudad de México para seguir cabildeando su postulación con la carta de que es el que le puede ganar a Zenén Xóchihua, como ya lo hizo en la elección federal. Por otra parte, se señala de que Álvaro Ruelas Echave está por solicitar licencia como alcalde, en tanto se añade que Melchor Angulo Castro prepara su solicitud de permiso para separarse de la dirección general del Conalep en Sinaloa para entrarle al proceso interno. Versiones van y vienen, lo que da una idea del ambiente interno que se vive en el PRI.

Como Santa Claus. El gobernador del estado de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, en su gira por el sur del estado fue ovacionado al dar el banderazo de dos kilómetros de pavimentación de la carretera Estación Dimas-Barras de Piaxtla, con una inversión de 15 millones de pesos. Esta vialidad consta de 9 kilómetros, de los cuales seis están pavimentados y dos más están por iniciarse. Queda un kilómetro pendiente, y es donde se tiene que edificar un puente cuyo costo es de 9 millones de pesos. El mandatario estatal, como si estuviera en campaña, les prometió hacer la obra completa para detonar el desarrollo de la sindicatura. Luego le pasó el micrófono a expresidentes de San Ignacio y ciudadanos, quienes ya emocionados por el anuncio que hizo el gobernador le pidieron la pavimentación de calles, en especial la principal. Y como dijo una vecina de Estación Dimas: «Mira, sí nos llegó Santa Claus».

Gabinete de 10. Finalmente, la alcaldesa Diana Armenta dijo que siempre no hará cambios en su gabinete, al menos si no se lo buscan, pues, según ella, sus colaboradores han cumplido con las metas de trabajo planteadas. Hasta el pasado martes que realizó un brindis y saludo de Año Nuevo en las distintas áreas, dijo que todavía no tenía una decisión de ese tipo tomada en alguna de las áreas y que la idea era seguir trabajando con los funcionarios que tiene, pues además son los que ya conocen las necesidades y las demandas de la ciudadanía, además del Plan Municipal de Desarrollo. La primera edil reconoce además que el periodo es muy corto como para estar cambiando de funcionarios, y lo mejor —según ella— es que los que designó le han dado buenos resultados. ¿Qué dirán los propios ciudadanos?

No han podido con el colector. El colector pluvial de la avenida Ferrocarril es el más grande de Guamúchil, y al parecer las últimas administraciones no han podido con su rehabilitación, pues se requiere de una gran inversión para ello. A raíz de que se han presentado problemas de aguas negras, el gerente de Japasa, Manuel Beltrán, asegura que la solución es la sustitución completa del colector, pero de dónde se obtendrá el recurso es una incógnita, pues la situación financiera es difícil, ya que se necesitan alrededor de 15 millones de pesos. Cabe recordar que en septiembre del 2015 se inició la primera etapa de rehabilitación de este con una inversión de 9 millones 200 mil pesos, durante la administración de Liliana Cárdenas Valenzuela, quien en junio del 2016 declaró que se necesitaban 39 millones más, los cuales se irían gestionando poco a poco para la segunda etapa, y le tocaría a la siguiente administración concluirla o a la siguiente, y así sucesivamente. ¿A qué administración le tocará dar por concluida tan importante obra?