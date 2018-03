Se queda en el PRI. Las amenazas de renunciar al Partido Revolucionario Institucional y de aceptar una candidatura en otro instituto político han quedado en el pasado para Gerardo Vargas Landeros, quien dijo resignado que, al final, en el partido hay que darlo todo a cambio de nada. Esto lo declaró minutos antes de que su hijo Gerardo Vargas Torres rindiera protesta como dirigente estatal de la Red Jóvenes por México, organización priista. Ahí mismo, el exaspirante al Senado confirmó que se queda en el PRI y que trabajará en favor del partido y sus candidatos junto con su organización Fuerza Trébol y esperará otros tres años para ver si puede ser candidato.



Lurio. Ahora sí que retecontento se le vio a Marco Antonio Tordecillas, delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), ayer en Los Mochis. Aparte de entregar junto con el director de Conavi, Jorge Wolpert Kuri, 139 viviendas ecológicas, con una sonrisota ante la prensa, ahora sí que sin ninguna preocupación, dijo que será el candidato de la coalición PRI-PVEM-Nueva Alianza a la diputación federal por el Distrito 5. Se dice tranquilo porque tiene hasta el 3 de abril para dejar el cargo federal. Otro que también andaba con mucho ánimo fue el gobernador Quirino Ordaz Coppel, y como que ya hizo suya la palabra usada con Rosario Robles en su reciente visita a esta ciudad. Al hacer uso de la voz dijo que vino a Los Mochis porque «el evento era muy ching***». Los aplausos y las risas no se hicieron esperar.



Nadando de muertito. Un asesinato y el robo a una sucursal bancaria ha sido suficiente para que en cabildo a la alcaldesa Fernanda Oceguera se le haya fustigado por el aumento de la inseguridad en Escuinapa. Los regidores han urgido a la munícipe para que actúe en consecuencia antes de que el problema se le salga de las manos. Lo cierto es que el ayuntamiento ha sido omiso en la gestión de más plazas para policías y hasta ahora se están haciendo los trabajos para resolver el problema.



¡Golazo! Por imprudencia o porque de plano se hacen las que no saben, pero ayer levantó la crítica el hecho de que, tras la convocatoria que hizo el DIF estatal a cada municipio para que acudieran a un evento a la capital del estado, en el caso de Guasave la directora Judith Ortiz Castro y la presidenta Patricia Castro planearon llevar dos camiones con mujeres que convocaron de distintas colonias y comunidades, pero lo raro fue que las citaron para que se concentraran en el PRI, pues de ahí saldrían con rumbo a Culiacán. Cual si fuera un acto de campaña u organizado por el mismo tricolor, las féminas partieron en un camión desde dicho instituto político, pues según trascendió para cuando quisieron cambiar el lugar referido como punto de concentración, dicen que simplemente ya no pudieron porque a la gente ya le habían avisado que la cita era ahí y advertían mayor descontrol cambiando el lugar.



La solución mágica. Más vale aclarar y luego no acarrear el muertito. Se dice que el requerimiento de embargo que llegó al municipio de Angostura por no hacer el pago de las retenciones a los trabajadores por el impuesto sobre el producto del trabajo (ISPT) ya se tenía meses manejando «por debajo del agua», y el más incómodo por este tema era el mismísimo secretario del Ayuntamiento Guadalupe Barrón Estrada, pues veía que el alcalde José Manuel «Chenel» Valenzuela y el tesorero Alberto «Capi» Rivera estaban prontos a presentar su solicitud de ausencia para candidatearse uno para diputado local y el otro para alcalde, pero el pequeño problemita lo iba a absorber la secretaría del municipio, por eso en un día se hizo público y al siguiente como por arte de magia se realizó el abono de 483 mil pesos de los 500 mil que se deben a Hacienda, y tan limpios como si nada.