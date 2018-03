Rescate. El Hospital de la Mujer de Culiacán, donde se atiende en promedio 600 partos al mes, ha recibido recursos extraordinarios para sacarlo del “bache” financiero en que se encontraba antes y al inicio de esta administración estatal, que derivó en muchas quejas por mala atención, pero poco a poco ha mejorado la situación con la inversión de 80 millones de pesos para ampliar las instalaciones y construir una Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal para atender a los bebés recién nacidos, prematuros o que nacieron con algún problema de salud. Lo mismo se hizo en el Pediátrico, y se proyecta hacer en los centros de salud, donde se rehabilitará la infraestructura y mejorará el equipamiento que se utiliza.



¡Qué institucional! Mayra Peñuelas Acuña no se anduvo por las ramas. Renuncia a la delegación Sinaloa de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) para ir por la diputación federal del Distrito 03 por la coalición del Partido Revolucionario Institucional, Partido Nueva Alianza y Partido Verde Ecologista, aunque se tenga que registrar por Nueva Alianza, tal como se le pidió a Liliana Cárdenas Valenzuela para postularla y que esta declinó. Peñuelas Acuña dice que aceptará todos los lineamientos que le imponga el Panal, partido al que le corresponde este distrito. ¡Ah, qué amor a su partido!



¿Se acabó la luna de miel? A quien se le augura un negro panorama es al ya no tan flamante secretario de Pesca en el estado, Sergio Torres Félix, debido a las complicaciones con las que se está llevando el inicio del programa de Empleo Temporal. Al menos en Mazatlán ya se están fraguando sendas manifestaciones debido a los mínimos apoyos que se tiene previsto dar. Esto porque solo se tienen dispuestas 140 plazas de trabajo emergente para el sector de la pesca de altamar, que lo conforman mil 500 hombres, quienes desde el 10 de marzo se quedaron sin trabajo por el inicio de la veda del camarón. El anuncio de dicho programa generó amplias expectativas que ahora los pescadores exigen que se cumplan, y eso solo en Mazatlán. Sergio Torres Félix tiene un enorme reto enfrente.



¿Buen arreglo? Podría ser que, tras años de insistente «lucha» entre el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento y el gobierno pudiera haber una tregua en lo que a la revisión del contrato colectivo de trabajo se refiere, que —a decir de su representante, Alejandro Pimentel Medina— tendrá que quedar listo para este mes de marzo. El comentario viene porque tras la lucha que mantuvieron prácticamente gran parte del año pasado con la exalcaldesa Diana Armenta y por la cual tuvieron que demandar al Ayuntamiento, pues tras un acuerdo no se logró la firma del documento. Ahora con Víctor Espinoza Bojórquez parece que será otra la situación ante la buena relación que se ha visto entre el líder y el mandatario, sumándole además el rescate financiero del estado, que podría terminar por saldar los pendientes en prestaciones que traen con la organización. Lo que sí es que ya falta poco para ver a qué acuerdos llegan tras la revisión de la propuesta que ya se le hizo al gobierno.



Bien flanqueado. En la visita del presidente estatal del PRI, Carlos Gandarilla García, el pasado fin de semana, se generó revuelo debido a que fue un encuentro con la estructura y el candidato a presidente municipal, y como miembro de la CNC, el aspirante a la diputación por el Distrito 9, que comprende Salvador Alvarado y Angostura, Samuel López Angulo, buscó en todo momento el encuentro con el líder para hacer la pregunta de para cuándo se define, porque a cómo va el tiempo, la lista de aspirantes va a seguir creciendo, porque ya alzó la mano Alfonso «Ponchín» Inzunza, y el que también dijo que está listo es el aspirante para todo: Alfonso «Poncho» Urías.