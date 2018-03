Auditor del auditor. Dentro de las reformas que se hicieron a la Ley de la Auditoría Superior del Estado, como parte de las adecuaciones a la legislación estatal para el Sistema Estatal Anticorrupción, hay dos asuntos pendientes de gran relevancia. Uno de ellos es la elaboración del reglamento interno de la ASE y la designación del titular del órgano interno de control de la Auditoría, lo que viene siendo un auditor para vigilar la actuación del auditor, lo cual se carecía desde su creación, en el año 2008. La nueva legislación en transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción contempla muchos ojos y medidas de supervisión para garantizar que se cumpla por completo el marco normativo..



Impulso. A juzgar por sus inversiones, el Grupo Carso, del magnate mexicano Carlos Slim Helú, tiene mucha confianza en el potencial económico y turístico de Mazatlán. No solo tiene la concesión de la autopista Mazatlán-Durango y la maxipista Mazatlán-Culiacán. Ha trascendido que es uno de los inversionistas en la construcción del parque central, que ya se empezó a materializar esta semana, pues el encargado del proyecto del Museo de Mazatlán (Musma) y del nuevo acuario es su yerno, Fernando Romero. En el Musma se pretende invertir 129 millones de pesos y 600 en el nuevo acuario de Mazatlán. Ya se adelantó que, al menos el acuario, será el más moderno de Latinoamérica y el más caro, pues su tarifa será equivalente a más de 250 pesos actuales.



Aparecido. Francisco Córdova Celaya, el funcionario estatal que casi nunca se deja ver en eventos oficiales y menos en otras ciudades del estado, andaba ayer en Palacio Municipal de Ahome. No quiso decir qué andaba haciendo en Los Mochis, pero lo que sí expresó es que el Tianguis Turístico es la oportunidad para dar a conocer lo bello que tiene el estado de Sinaloa, el otro rostro, pues. ¡Ah! Dijo que la seguridad está garantizada para este gran evento al que asistirán de todo el país e incluso del extranjero. El coordinador de Proyectos Especiales de Relaciones Internacionales de Gobierno del Estado informó también que este año vendrán más de cien cruceros a tierras sinaloenses. Nomás con que no cundan las alertas para no viajar, como ya se ha hecho en Isla del Carmen.



«Chamaqueados». Engañados como un chino o «chamaqueados», como popularmente se dice, así fue como terminaron a fin de cuentas los que integran el consejo directivo de la Coparmex al no cumplirse los compromisos que hicieron con ellos los candidatos a diputado y a alcalde en el pasado proceso electoral del 2016. Públicamente, los aspirantes hablaron de sus propuestas y firmaron una carta de compromisos que, a decir de la presidenta del consejo, Nubia Puentes Llanos, no han cumplido y no lo harán tomando en cuenta que quien resultó ganadora de la pasada elección fue Diana Armenta, y como todos los saben, ya se fue de nuevo para estar en condiciones de volver a pedir el voto a los ciudadanos. Ojalá esta vez dicha cámara empresarial se encuentre con candidatos más honestos y comprometidos con Guasave, que estaría de dudarse porque con aquello de la reelección parece que se volverán a ver las mismas caras.



La gota que derramó el vaso. Desde hace tres años que los productores de maíz han venido solicitando un incremento del precio base del maíz, y desde entonces se habían mantenido a la espera. Apenas antier se llevó a cabo una reunión en la Ciudad de México con Aserca, Sagarpa y productores, pero vaya sorpresa que se llevaron debido a que de los 50 dólares como mínimo que pedían solo les aumentaron un dólar. A decir de los productores, lejos de ser algo bueno para ellos, es una burla de parte de José Calzada Rovirosa, así como de Juan Enrique Habermann Gastélum. Algunos molestos se manifestaron en contra y señalaron que si estos son quienes luchan por un mejor campo, qué será si estuvieran en contra de ellos. Desafortunadamente, en Sinaloa se han visto más inconformidades de los agricultores desde que Calzada Rovirosa y Habermann Gastélum se encuentran al frente de las dependencias, por lo que no extrañe ver miles de productores por las calles y quién sabe hasta dónde sean capaces de llegar, porque el hartazgo está hasta el tope.