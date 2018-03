Nueva batalla. Una vez definidas todas las candidaturas del proceso electoral federal, los priistas sinaloenses empezarán una nueva batalla por las posiciones que quedan pendientes por asignar, las diputaciones locales por representación proporcional, y de ahí saldría el coordinador del grupo parlamentario y posiblemente al presidente de la Junta de Coordinación Política para el próximo proceso electoral. La primera posición será para una mujer, y ahí suenan muy fuertes Martha Tamayo Morales y Gloria Himelda Félix Niebla, quienes quedaron marginadas de las senadurías «pluris» y por mayoría relativa. Pero esa posición será definida por el gobernador, porque será clave para tener control absoluto y operación política en el Congreso del Estado. En la segunda posición sería para Carlos Gandarilla García, presidente estatal del PRI. A diferencia del proceso electoral de hace dos años, ahora se estima que entrarán al legislativo varios priistas por representación proporcional.



Poca memoria. La ratificación de la expareja presidencial de Mazatlán conformada por Carlos Felton González y Sylvia Treviño en las postulaciones sigue siendo tema entre los panistas. Felton González va como candidato a la diputación federal por el Distrito 1, y Treviño como compañera de formula de Héctor Melesio Cuen por la senaduría de la República. La crítica es la poca congruencia con la que declara y actúa la pareja de políticos. En plena controversia por la definición de las ternas que redujo la participación de las mujeres, Treviño declaró su apoyo a las mujeres inconformes al criticar que se repartieran las candidaturas plurinominales a hijas, parejas y cónyuges de quienes toman las decisiones en el PAN. Se le olvida que ella llegó al Congreso del Estado como suplente de su esposo.



En pie de lucha. El expresidente del Módulo de Riego Pascola Baltazar Valdez Armentía reapareció ayer encabezando a los productores de frijol en la toma de la caseta de cobro de San Miguel Zapotitlán para exigir que los bodegueros les reciban la cosecha en 16 mil 250 pesos, como fue el acuerdo con el gobernador Quirino Ordaz Coppel. Hasta ahora muchos supieron que es líder de la organización Campesinos Unidos de Sinaloa, formada ante la tibieza de la dirigencia cenecista, y como que el grupo está bien conectado porque no solo aquí se realizó ese movimiento, sino en otras casetas de peaje en la entidad. Y los productores van con todo porque no es posible que después de que accedieron a vender a precio bajo la tonelada, ahora no quieran los bodegueros aceptarla, por lo que los frijoleros explotaron. Alguien tenía que dirigirlos porque parece que en la CNC están dormidos. Quién quite a Valdez Armentía no lo traigan en vueltas legales como cuando peleaba la dirigencia del módulo de riego arriba citado.



Lucimiento. En otro asunto, el que ya anda preparando el famoso programa Selfie Xtreme por segundo año consecutivo es el exdiputado local y empresario José Menchaca López, quien este día dará a conocer la intención, al igual que el año pasado, de realizarla en beneficio del Departamento de Bomberos. La actividad consiste en tomarse una fotografía tipo selfie en las alturas sobre una grúa de las que son propiedad de Menchaca. Esto porque si el año pasado lo hizo sin ningún interés político porque ya era legislador local, ahora por qué no hacerlo si bien puede argumentar que es sin fines de lucro y aparte tiene un buen propósito, que es ayudar al heroico cuerpo de Bomberos. Habría que ver de cerca el accionar del empresario, pues para todos es conocido que su aspiración y candidatura por la diputación federal en el Distrito 4 es casi un hecho.



Fuera de la repartición. La vicepresidenta de la Cámara de Diputados de la sexagésima tercera Legislatura del Congreso de la Unión, Gloria Himelda Félix Niebla, no solo quedó fuera en la oportunidad de candidatearse como senadora de la República por su partido, el Revolucionario Institucional, sino que tampoco se le contempló dentro de las diputaciones federales por la vía plurinominal. Pero hubo un mocoritense que sí se agarró fuerte, el exsubsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Fernando Galindo Fernández, a quien se le contempla en la lista de los «pluris» a la diputación federal.