Tiempos de apoyo. Las finanzas en el Gobierno del Estado han mejorado en los últimos meses, y prueba de ello es que el gobernador Quirino Ordaz Coppel ha anunciado la fluidez de recursos públicos para rescatar a las instituciones de salud pública, al Ayuntamiento de Guasave, ha comenzado a pagar los pasivos del 2016 y ayer anunció que el próximo ciclo escolar volverán a entregar dos uniformes escolares por alumno, que será un apoyo para la economía familiar.



Frustración. Ahora sí que no los dejaron. Los productores de frijol de la zona norte no pudieron liberar de cobros la caseta de San Miguel ni tomarla, como lo han hecho otras veces en demanda que les paguen sus cosechas. Ayer, simplemente el blindaje policial, con un cerco impresionante de granaderos, impidió el movimiento. Los productores Baltazar Valdez y Roberto Félix catalogaron la acción como un acto intimidatorio contra productores que —dicen— solamente buscan vender sus cosechas a un precio justo y que se cumpla la palabra del gobernador. Los pocos productores que asistieron en esta ocasión se mantuvieron siempre a la expectativa, en un plantón a unos cien metros de la caseta de peaje. Si Baltazar ya una vez fue detenido junto con el líder Geny Pacheco, ya se la sabe.



Incertidumbre. Mucho tienen que perder, no solo el sector turismo de Sinaloa y Durango, sino también el transporte de carga si este viernes no funciona el plan que tiene la SCT para reactivar el flujo vial por la autopista de cuota Mazatlán-Durango. Los funcionarios de la SCT planean reabrir la ruta luego de que la explosión de un camión cisterna dañara gravemente la vía. Advierten que por el tramo afectado, el flujo deberá ser de 20 kilómetros por hora, por lo que los conductores deberán disminuir significativamente la velocidad. El temor es que se forme un enorme cuello de botella que desaliente los planes de miles de familias que planean pasar en uno u otro estado sus vacaciones de Semana Santa. Los turisteros y transportistas aún se comen las uñas en espera del resultado.



Lo atoran. Ayer, mientras se manifestaban productores de frijol en la caseta de Cuatro Caminos, pasó por ahí el alcalde de Guasave, Víctor Espinoza Bojórquez, y estos lo «atoraron» para pedirle que, no solo como gobernante, sino también como productor que es, se sume a la lucha que traen para lograr mejores precios para sus cosechas. Según lo que comentaron productores, el mandatario de Guasave se comprometió a hacer el planteamiento ante las instancias de Gobierno del Estado, quienes por cierto ya están bien enterados de la situación, pero por circunstancias que se desconocen, o quizá sean demasiado obvias, simplemente no actúan. Pero bueno, en tanto se espera que haya un resultado del accionar de los productores, por lo menos tuvieron respuesta en la petición que hicieron porque ya entrada la tarde les dio hambre y de parte del alcalde les llegaron sabrosos tamales y chicharrones, además de agua.



Como Poncio Pilato. El coordinador de campaña de José Antonio Meade Kuribreña en Sinaloa se lava las manos por donde se puede, con tal de quedar bien ante sus compañeros de partido y sobre todo con la ciudadanía. En su visita por Salvador Alvarado, Jesús Alberto Aguilar Padilla dejó claro que no tiene nada que ver con las designaciones para las diputaciones «pluris», en donde Martha Tamayo y Gloria Himelda Félix Niebla se quedaron sin oportunidad de legislar. Aclaró también que en el tema de la candidata a diputada federal por el Distrito 3, Mayra Gisela Peñuelas, del PVEM, no fue por movimientos de él. Y remató informando que ellos como priistas están conscientes del enojo que existe en la ciudadanía. ¿Acaso tienen un as bajo la manga para salir del problema que este enojo representa para el PRI?