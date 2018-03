Estructura. Como se lo adelantamos la semana pasada en esta columna, el coordinador de la campaña de José Antonio Meade Kuribreña de la primera circunscripción, Manlio Fabio Beltrones, estará hoy en Culiacán para tomar protesta a los integrantes del Comité de Campaña del candidato presidencial de la coalición Todos por México, conformada por PRI, Nueva Alianza y Partido Verde. Con el exgobernador Jesús Aguilar Padilla como coordinador estatal, contará con Cenovio Ruiz Zazueta como vicecoordinador del Comité, lo que marca el regreso del exdiputado y exdirigente estatal del partido a Sinaloa, ocupando algún cargo en la entidad, tras haber terminado su periodo como legislador el 30 de noviembre del 2013.



Deslinde. Si José Luis Polo Palafox, presidente de la Federación de Abogados de Sinaloa (Fedasin no FAS), presume que todos los abogados del estado respaldan su organización, como que se equivocó. Resulta que la directiva del Colegio de Abogados Alberto Sánchez González convocó en Los Mochis para deslindarse de esta Federación de Abogados de Sinaloa. Omar Zaín Garibaldi Meza dice que ellos son fieles a la FAS que capitanea desde el 27 de enero el licenciado Francisco Villarreal Gastélum y no quieren que se les relacione nadita con Polo Palafox. ¿Por qué será? Otra vez los dimes y diretes entre los abogados. Qué pena.



Tapa el sol con un dedo. En el discurso, el alcalde de Concordia, Trinidad Osuna, podrá negar el problema de inseguridad que ha obligado a decenas de familia a dejar sus hogares en la zona serrana; pero para exponer la verdadera realidad están ahí los testimonios de los vecinos de esa zona. En el recorrido que realizó una comitiva de funcionarios para evaluar la situación social de la sierra, quienes ahí viven fueron enfáticos: agradecen las despensas que llevan los representantes del gobierno, pero es mucho más importante tener trabajo y seguridad. La demanda está ahí, expuesta por hombres de la tercera edad, y debe ser asumida como una tarea por el gobierno que representa Osuna y Gobierno del Estado.



¿Deja sus guaruras? Al que se le ha visto en sus últimas apariciones públicas sin la presencia de los policías municipales que solían escoltarlo hasta hace unos meses es al exdelegado de la Financiera Nacional en el estado Ramón Barajas López. Y aunque se pudiera interpretar como que el priista ya no utiliza la protección que le cuesta al municipio de Guasave, parece que el gasto aún se sigue efectuando, pues, a decir del presidente municipal, tampoco ha regresado a los agentes. Por cierto: aunque hay una denuncia ante el síndico procurador de este municipio, precisamente por los privilegios de protección que tiene aún el exalcalde, al parecer esta va muy lenta. Mientras tanto, Barajas López parece que quiere lucir más cercano al pueblo, pues no se explica de otra forma que haya prescindido de su equipo.



La tarea. El que reconoció que la imagen deteriorada de los partido y la exigencia que establecen las nuevas generaciones es un punto a trabajar para lograr sumar votos a favor del PRI es el exgobernador de Sinaloa Jesús Aguilar Padilla. Dijo que el país está muy enojado y que esto le pone un reto para ganar la elección. En una reunión privada que mantuvo con los candidatos y la base priista, establecieron compromisos para trabajar parejo en la campaña y sacar adelante el proceso electoral que está por iniciar.