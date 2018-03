Afinan estructura. La visita de Manlio Fabio Beltrones Rivera a Culiacán cumplió sus dos objetivos principales: uno de ellos fue evaluar el escenario de Sinaloa; el otro incluir a todos los grupos y los liderazgos priistas en la coordinación de la campaña de José Antonio Meade Kuribreña, que en la primera circunscripción encabeza Beltrones Rivera; y en Sinaloa, Jesús Aguilar Padilla. Además, se crearon coordinadores en los siete distritos federales, 18 municipios y 24 distritos locales, estos últimos estarán a cargo de los candidatos a diputados. Entre los nombres que forman parte del Comité de Campaña resaltan José Ignacio de Nicolás, Cenovio Ruiz, Rolando Zubía, Eduardo Garrido, Omar Ayala, Fernando Zapién y Ramón Barajas, por mencionar algunos. El mensaje fue claro y directo: involucrar a todos en la campaña y llevar el mensaje por todo el estado de quién es el mejor candidato y quién puede ser el mejor presidente de la República.



Bravos. La ofensiva de la fuerza pública en contra de los productores de frijol no solo no cumplió el objetivo de inhibir las manifestaciones, sino que provocó que otros grupos se alebrestaran en solidaridad con los primeros y para agregarles sus propias demandas. Cuando menos esto pasó en la caseta de San Miguel Zapotitlán, adonde llegaron los productores de trigo del Valle de El Carrizo más bravos que de costumbre para tomar la caseta. El movimiento lo encabezó el presidente de la Unión de Productores Agrícolas del Valle del Carrizo, Baltazar Hernández Encinas, y otros líderes. Los frijoleros, encabezados por Baltazar Valdez Armentía, ya habían iniciado el diálogo con el Gobierno del Estado. De hecho, el subsecretario de Gobierno, Marco Antonio Osuna Moreno, había hecho malabares para calmarlos, aunque en la conferencia de prensa que dio se vio inseguro en el tema. Sin embargo, los trigueros del Valle de El Carrizo venían a lo que venían: tomaron la caseta dos horas con sus propias demandas. ¡Y amenazaron con volver!



Oneroso. ¡Vaya que la nueva base militar que se construye en la zona centro de la entidad le está costando caro al erario estatal! Al menos eso ha hecho pensar el gobernador del estado de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel. Esto porque, en una reciente entrevista, el mazatleco dijo que en la construcción de la nueva base militar se están invirtiendo más de 739 millones de pesos, «recurso del estado cien por ciento». El dato le «brincó» a los periodistas, pues, de acuerdo con los antecedentes, durante la administración estatal de Mario López Valdez la Sedena se comprometió a instalar la nueva base en el centro de Sinaloa, a cambio del edificio que hoy ocupa el Hospital Regional Militar de Especialidades (con sede en Mazatlán) y en el cual el gobierno estatal había invertido ya 400 millones de pesos. Adicionalmente, el Ayuntamiento de Mazatlán cedió dos terrenos de 14 mil metros cuadrados con el mismo acuerdo. Luego, entonces ¿los sinaloenses están pagando doble por el refuerzo militar de la Sedena?



No le afloja. El que como de costumbre se ha mostrado muy activo en las redes sociales es el candidato José Menchaca, pues el priista que busca la diputación federal por el Distrito 04 no ha relajado el muestreo ante los votantes, con todo y que se supone ahorita solo puede hacer propaganda entre los militantes del PRI. Los viajes y las visitas a El Fuerte también son constantes, pues sabe bien que, aunque en Guasave está la mayoría de los electores, aquel sitio también es muy importante en cuanto al número de votos que le representa. El caso es que se ve que está siendo cobijado muy bien por el comité de su partido en esa serrana región.



El reacomodo. La molestia causada en la exalcaldesa de Salvador Alvarado Liliana Cárdenas Valenzuela al bajarle de golpe la intención de ser la candidata a diputada federal por el Distrito 3 dicen que ha sido fuerte, tanto que se le ha buscado de parte del Gobierno del Estado para buscar acercamiento y nomás no hay respuesta. Por lo pronto, aseguran que Cárdenas Valenzuela se encuentra realizando reuniones con su grupo de seguidores para agradecer el apoyo recibido de que estuvieran dispuestos a salir a trabajar en la campaña.