Desbandada. Como nunca en la historia del Congreso del Estado se había presentado una desbandada tan grande de diputados en busca de una candidatura. En este caso, la mayoría competirá por la reelección, con algunas excepciones que competirán por otro cargo. Hasta la tarde de ayer se habían presentado 24 solicitudes, que en la sesión ordinaria de la Comisión Permanente de hoy serán sometidas a votación, y asumirán el puesto los suplentes. La mayoría de las solicitudes es del grupo parlamentario del PRI, con doce; PAN, cuatro; del PAS son cinco; una de Nueva Alianza; una de Morena; y Gloria Burboa González, que renunció al tricolor, pero en los próximos días hará lo mismo el coordinador de los panistas, Carlos Castaños Valenzuela. Estos se suman a los cinco priistas que dejaron la curul a finales de enero. Los suplentes ya iniciaron capacitación para conocer el proceso legislativo, porque tienen temas importantes pendientes por sacar en los meses que le queda a la Legislatura estatal.



Es un hecho. Solo es cuestión de que el Partido Nueva Alianza lo ratifique como su candidato para que el presidente municipal de Choix, Lindolfo Reyes —quien llegó a la alcaldía del alteño municipio apoyado en dos ocasiones por el Partido Acción Nacional y ahora no lo hizo por cumplir la cuota de género—, anuncie oficialmente que va por la coalición PRI-PVEM-Panal. Dicen que el dirigente estatal Jaime Valdez Juárez lo hará de un momento a otro. Se acaban los plazos, pues. Con razón dicen que los panistas choicenses andan «acalambrados».



«Hay tela de dónde cortar». La inhabilitación dictada por la síndica de Mazatlán, Lourdes Sarabia, en contra de los exalcaldes panistas y hoy aspirantes a candidaturas oficiales del PAN, Alejandro Higuera Osuna y Carlos Felton González, no es un caso cerrado. Existe la controversia de lo que sucederá si ambos suspirantes ganan las próximas contiendas, uno por la alcaldía de Mazatlán y otro por la diputación federal, respectivamente. La posibilidad de que no puedan asumir el cargo para el que son candidateados por el PAN es latente. Y así lo advirtió el presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, Héctor Torres Ulloa. Por esas declaraciones, Higuera Osuna interpuso una queja ante el Comisión Estatal de los Derechos Humanos por considerar las declaraciones del magistrado como «aprontadas», innecesarias y posible indicativo de parcialidad.



Otra que se va. Y hablando de la sesión de cabildo de ayer, en los puntos del orden del día fue propuesta y posteriormente aprobada por el Pleno la solicitud que hizo la regidora Jesús Adriana Valenzuela García de separarse del cargo de manera indefinida, quien —aunque no lo dijo abiertamente— se comenta que buscará la reelección en la planilla de regidores que registrará como propuesta ante el Consejo Municipal o ante el Instituto durante los próximos días la candidata a la alcaldía Diana Armenta Armenta. Con esta sería la segunda separación del cargo que ocurre en esta administración después de la independiente Melisa Ahumada Sánchez y donde tendrá que entrar al quite su suplente, que en este caso será Tania Romero, quien podría rendir protesta en la próxima sesión.



Ayudita extra. En donde ya se analiza un problema de conflicto de intereses es al interior de la presidencia municipal con la presencia de la hija del alcalde Flavio Sánchez Rivera, Alondra Sánchez de los Santos, como su auxiliar, de quien se dice que da más órdenes que el mismísimo secretario del Ayuntamiento. Aun cuando se dice que no genera cobro ni se encuentra en la nómina del municipio, nunca ha sido correcto meter a la familia e influir en actividades que la autoridad municipal tiene destinadas debido a que se duplica el mando y nadie sabe a quién acatar. Entre los corrillos de la presidencia se ha dicho que la joven recibe nómina de Conagua, pero lo extraño es que desde que llegó el presidente municipal sustituto ha estado en la presidencia municipal.