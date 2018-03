Presidenciables. A menos de 48 horas de que inicie el periodo de campañas, los candidatos afinan sus agendas para los primeros días de actividades. En el caso de los presidenciables, una fuente del equipo de José Antonio Meade Kuribreña nos adelantó que el aspirante postulado por el PRI, Verde Ecologista y Nueva Alianza visitará Sinaloa el martes 3 de abril, y lo hará procedente de la ciudad de Hermosillo, Sonora. El itinerario de Meade Kuribreña todavía no está definido, pero tienen previsto que encabece un evento en Culiacán y otro en Mazatlán, como parte de su primera gira por el estado en su campaña, que durará noventa días, por lo que volvería al menos una o dos veces más. El resto de los candidatos todavía no tienen en su agenda venir a Sinaloa, al menos en la primera semana del periodo de proselitismo.



Oferta. Doctorados y maestrías sacarán adelante los de la Federación de Abogados de Sinaloa (Fedasin). El anuncio lo hizo la vicepresidenta de la organización, Alba Luz Bernal; el vicepresidente en la zona norte, Jorge Montoya; y el asesor Joel Godoy Corrales. Este último no se podía quedar con las ganas de tirar la jiribilla de que estos doctorados y maestrías son de verdad, no patitos. Esto porque dicen que van por la capacitación y la profesionalización de los abogados de Sinaloa, estén o no afiliados a la organización. Le chillaron los oídos a ya saben quién.



Augurios. En Mazatlán, todos están al pendiente de la reacción que tendrán los conductores foráneos ante el nuevo diseño del malecón que mandó a hacer el gobierno estatal que encabeza Quirino Ordaz Coppel. Y no estamos hablando del tema estético, sino de la operatividad del mismo, ya que los paradores de transporte público obligarán a los conductores a ir en zigzag por el paseo costero. Algunos apuestan a que se generará un caos vial con todo y la construcción de la avenida Bahía, que será una vía alterna al malecón; otros que el aforo vehicular tendrá mayor fluidez. La respuesta se tendrá en los próximos días con la llegada masiva de visitantes de todas partes del país.



Descuentos. Por otro rumbo trascendió ayer que, en privado, como suelen hacerlo, el pasado lunes 26 sesionó el consejo de la Jumapag en Guasave, integrado por representantes empresariales, donde se tomó el acuerdo de aplicar descuentos de hasta 90 por ciento en multas y recargos a quienes tienen rezagos significativos en el pago del servicio de agua potable, esto a partir del 2 de abril. La medida, queremos pensar, busca de nuevo establecer medidas de recaudación ante la severa crisis económica de la que no logra reponerse, pues aun cuando la paramunicipal está siendo rescatada, financieramente hablando, por parte del estado, los números simplemente no dan al tener una nómina tan abultada y cargada y con múltiples deficiencias que constantemente requieren la inyección de recursos para poder seguir brindando el servicio. Ojalá sea esta la intención, pues recordemos que en años de bonanza esta dependencia y otras representaban algo así como la famosa «caja chica» de los gobiernos para financiar campañas políticas.



Mensaje. Como no queriendo, el secretario general de la Unión General Obrero Campesina Popular (UGOCP), Omar Duarte, mandó un claro y sólido mensaje a todos los funcionarios a nivel municipal, estatal y federal que se encuentran buscando una candidatura en los comicios que se avecinan. Invitó a todos a que dejen a un lado eso de andar ensuciando al contrario y, en vez de gastar tiempo y dinero para las campañas en esa estrategia, en verdad hagan algo por los sectores primarios en todo el país, como la agricultura, la ganadería y las pesca, los cuales cada vez atraviesan situaciones más criticas. ¿Será que este reclamo solo proviene del secretario general o él como portavoz de la ciudadanía comenta lo que miles de personas quieren decir, pero no tienen la oportunidad o los micrófonos para hacerlo? La pregunta es: ¿están los candidatos dispuestos para hacer esto por el pueblo o solo quieren hacer quedar mal a quien va al frente?