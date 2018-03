Estrategias. A partir del primer minuto de mañana, en pleno Viernes Santo, los candidatos a presidente de la República, senadores y diputados federales iniciarán una larga campaña de noventa días en busca del voto de los ciudadanos. Los primeros tres días son los días de asueto más importante del primer trimestre del año, donde la mayoría de los sinaloenses van a playas y balnearios a descansar, y otros a los templos religiosos, por lo que la estrategia de este año será dejar disfrutar de estos días a la población, sin acudir a estos lugares de recreo. Al consultar a varios candidatos, tienen pensado hacer un acto simbólico de inicio de campaña, entregar propaganda y souvenirs en cruceros de la ciudad, y luego irse a descansar, y las actividades iniciarán en serio hasta el lunes. La idea es respetar las vacaciones y prevenir algún reclamo en estos lugares tan concurridos, y al final tendrán muchos días para hacer campaña.



Lo que sume. Mario Zamora Gastélum, candidato del Partido Revolucionario Institucional al Senado, no se anda por las ramas para expresar lo que siente cuando se le pregunta qué opina del exgobernador Mario López Valdez ahora que acudió al evento en el que José Calzada asumió el Movimiento Territorial del tricolor. «Lo que veo es que Malova debe estar muy seguro que va a ganar el PRI que ahí anda —dice el mochitense— porque nadie se suma con quien piense que va a perder». Y sí, remata: ¡Ojalá y vote por Meade!



Arranca. Sinaloa será uno de los primeros estados que visite José Antonio Meade Kuribreña. El abanderado de la coalición Todos por México, conformada por PRI, PVEM y el Partido Nueva Alianza, iniciará este 1 de abril su campaña por la Presidencia de la República en Yucatán y de ahí partirá en un recorrido que tocará diez entidades en una sola semana. El 3 de abril estará en Culiacán, y el mismo día se reunirá con los simpatizantes de Mazatlán. La logística de estos dos eventos ya se lleva a cabo por parte de una comitiva nacional que coordina a los comités municipales.



Sorpresa. Al iniciar mañana viernes 30 las campañas para los aspirantes a diputado federal, la candidata a la diputación federal por el Distrito 4, Gloria González, anunció que el inicio de su campaña será en Las Glorias. Viendo que las playas estarán llenas, allá enfocarán las pilas estos días, pero quién sabe cómo lo vayan a tomar los electores, sabiendo de antemano que muchos, si no es que la mayoría, buscan tener uno días de distracción y olvidarse de la política, así que tienen que prepararse para cualquier eventualidad.



Se les olvidó. En noviembre pasado, un grupo de productores del municipio de Angostura acudieron al Congreso de Estado para solicitar ante ellos la devolución de IPR (impuesto predial rústico) que se le descuenta de la cosecha que se genera en cada uno de los ejidos. La respuesta fue que en tres días entregaban una respuesta; sin embargo, al parecer los días no son iguales para los diputados que, en primera, ya se fueron, y es tiempo de que no llegan esos tres días en que quedaron se daría la información. Cuentas y números que han realizado los integrantes del Frente de Defensa del Impuesto Predial Rústico en el municipio costero indican que al año se han estado recolectando 40 millones de pesos, cantidad que no tienen la más mínima idea en dónde o en qué se invierte, es por esto que el presidente de la AC, Ramón García Reyes, siguen en la lucha por obtener este monto de regreso, pero en obras para cada uno de los ejidos. ¿Acaso será que tendrán que presentarse ante los nuevos diputados y ver qué procede con la solicitud?