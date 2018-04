Presidenciable. En su segundo día de actividades de campaña, el candidato de la coalición Todos por México arribó a la ciudad de Culiacán para su primera gira por territorio sinaloense. Anoche, un grupo de priistas le dio una afectuosa bienvenida en el aeropuerto, muy al estilo sinaloense, y posteriormente se trasladó a un hotel para dormir y descansar. La agenda para hoy es muy intensa, entre reuniones privadas con empresarios y la clase política, y encabezará dos eventos multitudinarios: el primero por la mañana en Culiacán, donde dará a conocer sus propuestas en favor de las mujeres; y posteriormente en Mazatlán, donde presentará sus Compromisos por Sinaloa. Por la noche, viajará al estado de Durango, donde continuará con su campaña.



Mirando para otro lado. ¿Qué tiene que suceder en Mazatlán para que el alcalde Joel Bouciéguez admita que el operativo preventivo de Semana Santa fracasó y deberá ser replanteado antes de que más muertes sucedan? El munícipe y su equipo de trabajo no aceptan que la muerte de tres personas en accidentes viales, dos homicidios violentos y dos baleados constituyan un saldo rojo. Ayer, en conferencia de prensa, las autoridades municipales reportaron un saldo blanco. Las críticas les llovieron por todas partes.



Y le cumplieron. Por fin podrán dormir tranquilos los que desde hace meses andaban con Guillermo «Billy» Chapman, pues cuando no se decía una cosa se decía otra. Por fin, después de una larga espera, Antonio Ríos, representante de Morena ante el IEES, confirmó ayer que en el municipio de Ahome el candidato de Morena y quien competirá contra Álvaro Ruelas y Miguel Ángel Camacho es Manuel Guillermo «Billy» Chapman; en Choix, Omar Rubén Gil Santini lo hará contra Lindolfo Reyes y Yoneida Gómez; y en Culiacán se confirmó a Jesús Estrada Ferreiro. Ahora falta ver si les ayudará o perjudicará el efecto Andrés Manuel López Obrador en estos municipios.



Se queda sin candidatura. Y hablando del municipio de Sinaloa, al que se le cayó la candidatura a presidente municipal representando a Morena fue al profesor Román Rubio López, quien era considerado casi seguro que aparecería en las boletas el próximo 1 de julio. Pues resulta que de última hora la dirigencia estatal le notificó que será Nadia López Bojórquez, propuesta por el PT, quien junto con el Partido Encuentro Social integran la coalición Juntos Haremos Historia. Y en el caso de la candidatura a diputado federal por el Distrito 3, que abarca los municipios de Navolato, Badiraguato, Angostura, Sinaloa, Mocorito y Salvador Alvarado, quedó en manos de Fernando García, originario de Navolato. Según se comenta, será para este jueves 5 cuando tiene que quedar definida también la candidatura a diputado local por el Distrito 6, también a propuesta del Partido del Trabajo, por lo que se podría pensar que si no se la dieron para alcalde a Rubio López, podría aspirar a esta posición, claro, si es que les remuerde la consciencia y lo toman en cuenta, aunque el profesor ya dijo que con o sin candidatura va en apoyo a Andrés Manuel López Obrador.



Algo huele mal. Aun cuando al candidato a la diputación por el Distrito 3 Adolfo Rojo trae el respaldo del Partido de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano y de su partido, el PAN, la realidad es que ha extrañado la presencia de la militancia del Partido Sinaloense, en la que juntos forman la coalición Sinaloa al Frente. Ni cuando acudió a presentar su registro contó con la presencia la presidenta del comité municipal, Martha Olivia González Montoya, mucho menos del líder estatal del PAS, Héctor Melesio Cuen Ojeda. ¿Será acaso que no tendrá el respaldo del PAS en su candidatura?