Alineados. Durante la visita del candidato presidencial José Antonio Meade Kuribreña a Culiacán se observó que no hay una cohesión entre los dirigentes y militantes de los tres partidos que conforman la coalición Todos por México (PRI, Panal y PVEM), pues prácticamente todos los reflectores los acaparan los priistas, y tanto aliancistas como verdes se perciben como simples acompañantes, con diferencias por las definiciones de las candidaturas, que todavía es hora de que no terminan por ponerse de acuerdo, con todo y que el plazo fenece mañana. Incluso, entre los priistas, aunque se observa un partido unido, hubo ausencias que llaman la atención en el evento de Culiacán, como la de Gerardo Vargas, Daniel Amador y Sergio Jacobo Gutiérrez.



¡Me quito el sombrero! Dicen que llegó un momento en que Martha Arredondo, asistente de la Secretaría Parlamentaria del Congreso de Sinaloa, ya se había arrepentido de pedirle al diputado Cecilio Gámez Portillo que se quitara el sombrero para entrar al Congreso. Y cómo no, si el líder campesino priista le dijo que el sombrero es un distintivo de los campesinos, el sector al que pertenece, y que más falta de respeto es que algunos diputados y funcionarios se aprovechen de sus cargos para beneficio propio y de sus familias. Eso sí, quien llegó por la licencia del diputado José Antonio Marcial Liparoli dijo que sí se quitará el sombrero cuando se rindan honores a la bandera o se cante el himno nacional en el recinto legislativo, porque desde niño le enseñaron que a los símbolos patrios se les guarda respeto. ¡Ups! Con razón se enojaron algunos diputados.



Hacen su luchita. Por otro rumbo, los que dicen que se mantienen en pie de lucha son los miembros del Ejido Guasave, quienes estuvieron inconformes con la determinación a la cual se llegó de ceder los terrenos ganados con la eliminación del canal Aceituna para la realización de un bulevar. Mientras se sigue llevando a cabo la obra, que sobra decir dará otro rostro al sector poniente y ayudará a desfogar en gran medida el tráfico que allá se genera, los inconformes le están apostando a una demanda que interpusieron ante el Tribunal Unitario Agrario, pero viendo el proceder de estas instancias podría ser que el resultado de este juicio se otorgue una vez finalizada la obra. La exigencia de los ejidatarios es que se les indemnice como corresponde, pues es lo que han demandado desde el año pasado que se dio a conocer este proyecto.



En alerta. La manifestación convocada por los líderes del sector pesquero de Sinaloa mantiene encendidos los focos rojos del Gobierno del Estado. Los inconformes pretenden reunir al menos 3 mil manifestantes este 10 de abril para protestar ante las oficinas de la Conapesca por la falta de mejores indemnizaciones en el precio del diésel. Pero lo que más le preocupa a la administración que encabeza el mazatleco Quirino Ordaz Coppel es que los pescadores pretenden manifestarse durante el Tianguis Turístico Internacional, que se llevará a cabo del 16 al 19 de abril en Mazatlán. Mientras Ordaz Coppel planea proyectar un estado en desarrollo, los pescadores, comuneros y desplazados pretenden llamar la atención a los problemas añejos de la entidad.



Una ardua tarea. Quien tiene ganas de trabajar por el bien de sus representados es Edith Berenice Rodríguez López, presidenta municipal interina en Mocorito y conocedora de los problemas que se presentan repetidamente en el municipio serrano, pues dejó claro que en el tiempo que esté al frente del municipio se estará enfocando en actividades, trabajo e inversión para combatir y, en la medida de lo posible, acabar con la sequía que afecta al municipio año con año, y que al parecer en esta ocasión se ha adelantado. El problema es que por tanto cambio que se ha registrado al interior del Ayuntamiento, sobre todo en cabildo, en la fracción del PAS, que a pesar de ser mayoría quedó muy debilitada, tendrá que hacer un esfuerzo muy grande, de lo contrario se verá mermado el trabajo de la funcionaria por una mala coordinación.