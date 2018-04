Se acaba el tiempo. A los partidos políticos se les termina el tiempo y siguen sin ponerse de acuerdo con las candidaturas a los diferentes cargos de elección local. En el PRI, siguen sin convencer al Partido Verde de algunas candidaturas y hay municipios donde ha dividido a los priistas, lo que tiene en suspenso la postulación de Irma Tirado por el Distrito 1 federal. En el PAN, el Comité Ejecutivo Nacional aún no palomea las propuestas enviadas por el Comité Estatal; y entre Morena, Encuentro Social y Partido del Trabajo siguen jaloneando las candidaturas. Tienen hasta hoy a medianoche para ponerse de acuerdo y acudir al IEES a registrar sus candidaturas, y no dude de que lo hagan hasta el último minuto, porque nadie quiere ceder.



Al revés. Después de que se difundió otra vez que la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Senado están llamando a comparecer al presidente municipal de Choix, ahora Lindolfo Reyes Gutiérrez les manda a decir que mejor vengan a Choix a verificar que no hay desplazados. Que vengan ellos mismos a ver y que comprueben cómo están las cosas. El alcalde con licencia informó que no tiene ningún citatorio del Senado para comparecer por el caso de víctimas de desplazamiento forzado en Sinaloa. Dice que sí atendió la recomendación de la CNDH hecha en septiembre del 2017 y dio respuesta el 14 de octubre del año pasado, pero ahora siguen con lo mismo. Destacó que el problema de los desplazados se dio en el 2011, cuando no era alcalde, y ahora ya no hay desplazados, salvo los que salen a buscar empleo, porque lo que sí hay en Choix y en otros municipios alteños es hambre y pobreza. Ahí nomás.



Reto para seguridad. Hoy inicia la fiesta de los motociclistas en Mazatlán. La Legendaria Semana de la Moto pretende convocar a 20 mil participantes de todas partes del país, y será un nuevo reto para el equipo de trabajo del alcalde Joel Bouciéguez, luego de que el operativo de Semana Santa no terminó con saldo blanco. Los ciudadanos aún no se recuperan de los aparatosos accidentes automovilísticos que le quitaron la vida a tres personas, sin mencionar los dos homicidios y los dos baleados. Los mazatlecos esperan que a los motociclistas se les mantenga vigilados y controlados bajo un estricto operativo para evitar más muertes que lamentar.



Se van más. Hablando del gobierno municipal de Guasave, van en aumento las renuncias que han estado haciendo servidores públicos con el fin de irse a participar en las campañas políticas del presente proceso electoral. La más reciente fue la de quien estaba en representación de la Profeco, Antonio Rojo. La duda es que si con todos los que se van a ir alcanzarán por fin una estabilidad económica en las finanzas del gobierno, que lo dudamos, claro está, tomando en cuenta lo abultada y pesada que resulta económicamente la nómina del gobierno municipal. Lo más idóneo sería que ya no se contratara a nadie más y los espacios de quienes se van fueran cubiertos por los mismos trabajadores.



Sin reversa. A partir del registro de las aspiraciones de los funcionarios municipales que abandonaron su puesto para reelegirse o buscar otro puesto de elección popular, pareciera que no habrá marcha atrás, esto lo saben muy bien los priistas, a quienes el gobernador Quirino Ordaz Coppel dio la libertad de buscar la oportunidad de reelección, pero también aseguran que hizo un compromiso, que no regresarían a sus puestos una vez que haya terminado el proceso, así salgan perdiendo o ganando en la elección del próximo primero de julio.