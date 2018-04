Se acabó el tiempo. A los partidos políticos se les acabó el tiempo para ponerse de acuerdo con las candidaturas para poder registrarlas ante el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, y aunque ayer hayan registrado a todos sus abanderados, ya sea de manera individual o en candidaturas comunes o coalición, todavía pueden hacer alguna modificación si cambian de parecer, ya que el órgano electoral tiene hasta el 20 de abril para aprobar los registros y entregar las constancias a los candidatos. El nivel de negociación que se vivió ayer al interior de los partidos y entre los institutos políticos fue inédito, y más porque los partidos satélite, como el PVEM, PT y Encuentro Social, vendieron muy caro su apoyo, y en algunos municipios decidieron ir solos, con candidatos propios.



En su papel. Dicen que el caso Ahome se le enredó feo al presidente del Partido Revolucionario Institucional en Sinaloa, Carlos Gandarilla García, al grado de que el líder en este municipio, Aldo Prandini Camarena, lo amagó con dejar la responsabilidad si lo dejaba fuera de la lista de regidores, lo que ya había sucedido. Eso no fue el único evento que sucedió, por lo que quienes mandan en tercer piso de Palacio de Gobierno tomaron el control de las definiciones. Fue así que en la lista de regidores sostuvieron a Prandini Camarena, quien quizá, sin darse cuenta, defendió la tradición partidista de que el presidente del PRI va como candidato a alguna posición en un proceso electoral, aunque había dicho que no buscaría ninguna posición. Ya se vio que sí y de qué forma: va en primer lugar. Por el contrario, Carlos Gandarilla no aparece en ninguna de las listas pluris, que era lo único que faltaba por definir, cuando el presidente del PRI estatal siempre había tenido ese privilegio.



Preparativos. El 15 de abril, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, estará en Mazatlán para inaugurar el Tianguis Turístico Internacional. Desde esta semana se está organizando un amplio protocolo de atención y seguridad que abarcará desde el Centro de Convenciones, ubicado en la zona denominada Nuevo Mazatlán, hasta el Centro Histórico. Desde hoy se está anunciando que ese día el acceso al viejo casco de la ciudad estará restringido, pues al mandatario, junto con los más de 700 touroperadores que se esperan, más los representantes de medios nacionales e internacionales, se les ofrecerá un pequeño carnaval en el Paseo Olas Altas, que incluirá desfile de carros alegóricos y espectáculo pirotécnico. Todo sea por el relanzamiento de Mazatlán como destino recuperado.



Estira y afloja. La candidata a la alcaldía de Guasave por la coalición Juntos Haremos Historia, Aurelia Leal López, ayer mejor no se presentó a registrarse ante el Consejo Municipal Electoral, aunque en la ciudad de Culiacán se hizo el trámite, porque se dice que traen un tremendo lío con el listado de aspirantes a regidores, pues a Morena «le comieron el mandado» y la diputación local por el Distrito 8 se le cedió a Flora Miranda, del PT, así como la del 7, que fue para el externo Eleno Flores, dejando con un palmo de narices a los morenistas Marco Antonio Borboa y Mayté Velázquez, quienes se perfilaban por esos cargos. Como premio de consolación ahora se busca colocar a ambos como los primeros dos en la relación de regidores, y obviamente hay voces en contra de ello, así que la lucha parece que seguirá unos rounds más.



El berrinche. Solo pataleó el secretario del Ayuntamiento en Angostura, Jorge Guadalupe Barrón Estrada, al amenazar con renunciar a la secretaria solo porque no estaba de acuerdo con la toma de protesta del nuevo tesorero municipal. Producto del enojo, señaló hasta despilfarro y hasta dio lugar y hora para ventilar más trapitos de Perfecto Alfonso Ruelas, pero a último momento fue cancelada, aplazándola, sin dar información al respecto de este cambio. Se dice que al interior del PAS en el estado sonó fuerte esta controversia, que luego luego le pidieron que calmara las aguas y que espera su molestia, tanto que de buenas a primeras se quedó calladito y la amenaza de renuncia a su puesto solo quedó en eso.