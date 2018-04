Rupturas. Una vez definidas todas las candidaturas, el ajedrez político comienza a moverse, y los militantes de un partido cambian a otro. Panistas se van al PRI y a Morena; priistas, pasistas y aliancistas se suman al proyecto de Andrés Manuel López Obrador y Acción Nacional. Así como casos como el de Roberto Cruz Castro, diputado local del PAN, quien aspiró al Senado, a la diputación federal por el Distrito 2 y a la alcaldía de Ahome, y ni siquiera fue postulado para reelegirse como legislador plurinominal, por lo que ha anunciado que apoyará a candidatos limpios y honestos, aunque no sean del PAN, y ya se habla de que respaldará las aspiraciones a la alcaldía de Guillermo Billy Chapman, candidato de Morena-PT-Encuentro Social. Otro caso es el regidor del Panal, Jaime Quiñónez, quien apoya a Andrés Manuel López Obrador porque está a favor de eliminar la reforma educativa, y apoyará a los candidatos de Nueva Alianza, siempre y cuando sean militantes. Así los movimientos en los partidos.



Buena mar. Los que parecen que tendrán buena pesca son los líderes del sector pesquero de Sinaloa, quienes hoy serán recibidos por el Secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya, en la Ciudad de México. Fue gestión del propio gobernador Quirino Ordaz, quien hizo posible el acercamiento, que, se espera, traiga buenas noticias para los hombres del mar y así puedan conseguir apoyos financieros extraordinarios para sus labores.



¡Pedrada! Después de haber sido exalcaldes propuestos por el PAN y hasta amigos, parece que Juan Carlos Estrada anda de pleito con todo mundo, y ahora también con el exalcalde Lindolfo Reyes. Y sí que se la dejó ir: en su cuenta de Facebook mandó un mensaje de que su voto será para Yoni Gámez, la candidata del PAN en Choix. Incluso dice en su post que se ha corrido un falso rumor de que la mayoría de los panistas de Choix se van a otro proyecto político, pero aclara que no, que todos los panistas (militantes y simpatizantes) DE CONVICCIÓN [así en mayúsculas] están firmes en la coalición por Sinaloa al Frente que encabeza Yoneida Gámez Vázquez. También señala que es mentira que se diga que el fundador del PAN en Choix apoyará otro proyecto (de Lindolfo, pues). Que no te engañen, dice. ¡Ah!, ¡cómo cuesta admitir que los choicenses ya eligen de acuerdo con la persona, no de los partidos!



El regreso. El Partido Sinaloense (PAS) logró revivir políticamente al exalcalde desaforado de Mazatlán, Jorge Rodríguez Pasos. El también expetista irá como candidato a la diputación local del 20 Distrito. Es una apuesta arriesgada, luego de que hace apenas unos meses Rodríguez Pasos renunció al Partido del Trabajo (PT) por no darle la oportunidad de una postulación. Rodríguez Pasos perdió la elección a diputado local en el 2016, con una campaña que muy poco figuró. Antes, en el 2002 fue desaforado como alcalde de Mazatlán al enfrentar una demanda por violencia intrafamiliar ejercida contra su entonces esposa, Consuelo Olivas.



Se salieron del huacal. Los que dieron la sorpresa ayer fueron Roque Alán Castro Menchaca y Martín Lugo Heredia, quienes se han identificado siempre con las filas del PRI, habiendo sido funcionario y regidor, respectivamente, pues estuvieron presentes en una reunión que se agendó para que el PAIS diera a conocer a los candidatos que lo representarán en esta elección en Guasave. Y no era para menos su asistencia, pues el candidato a la presidencia municipal es Martín Gerardo Lugo Martínez, hijo del exregidor priista, en quien han fijado la esperanza de buenos resultados por su juventud y preparación académica. Ahí mismo, Serapio Vargas, líder del partido, le mandó a decir al PRI que no se van a dejar el día de la elección y que van a formar una organización antimapaches para tratar de evitar malas jugadas el día de la votación. ¿Les sabrá algo acaso?



El pretexto. Los que pidieron a las constructoras ponerse al corriente con el pago del trabajo de acarreo son los trabajadores del volante, pues, aprovechándose de que ha habido cambios en la gran mayoría de las presidencias municipales, han retrasado los pagos y tienen un adeudo de 150 mil pesos, aproximadamente. Aun cuando los transportistas de volteo tienen del conocimiento de que el gobierno ya ha hecho el pago de las obras, dice el Secretario de la CNOP, Jesús Ramón Román, que nomás les hacen dar vueltas porque les dan como excusa que faltan las firmas a los cheques de las nuevas autoridades.