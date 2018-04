Golpe de honestidad. Lo que era un trascendido, ayer fue confirmado por el diputado local del PAN Roberto Cruz Castro, quien manifestó abiertamente su apoyo a favor del aspirante a la alcaldía de Ahome, Guillermo Billy Chapman, postulado por Morena, PT y PES; y dijo que no apoyará a los panistas Miguel Ángel Camacho, Zenén Xóchihua, Alejandro Higuera y Carlos Felton porque no tienen una hoja de vida limpia y han sido señalados en irregularidades, incluso Higuera y Felton están inhabilitados por el caso del tiburonario. Sobre el candidato presidencial Ricardo Anaya Cortés, de quien presumía ser su amigo, dijo que no sabe si lo apoyará, hasta que no se compruebe si es corrupto o no, por aquello de la denuncia por enriquecimiento ilícito que hay en su contra; y no descarta respaldar a candidatos de otros partidos. En respuesta, Sebastián Zamudio, dirigente del PAN en Sinaloa, le recordó que ahora es momento de ser agradecido con su partido, porque gracias al PAN es diputado plurinominal.



Protesta en protesta. Todavía no empieza a ejercer su cargo como delegado de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, cuando los gobernadores tradicionales de Ahome le «colgaron todos los santitos» al exalcalde Marco Vinicio Galaviz Serrano. Ayer, al presentarlo para el lugar que dejó Mayra Peñuelas, los indígenas alegaron que lo pusieron en la CDI por política y que cuando era funcionario nunca hizo nada por los pueblos indígenas, menos ahora. La primera en gritar era la subdirectora de Asuntos Indígenas del Municipio de Ahome, Silvina Valenzuela, quien decía que no le importaba que la corrieran por estar «echando grilla», pues primero estaba defender los derechos de los indígenas. Vinicio Galaviz insistía en que él no tienen nada que ocultar y que, aunque se dice que recibe la delegación en medio de una investigación por mal uso de los recursos públicos de El Fuerte, no tiene nada que ocultar, y que hasta hoy no ha recibido ninguna solicitud de la Auditoría Superior del Estado. ¡Mira nomás! El coordinador nacional de las delegaciones estatales, Carlos Trejo Carpio, no hallaba ni qué decir.



¡Cuidado! El alcalde de Mazatlán, Joel Bouciéguez, podría estarse durmiendo en sus laureles en pleno periodo electoral. Ya el sábado pasado se denunció la presencia de unidades del Ayuntamiento durante el registro del priista y exalcalde Fernando Pucheta Sánchez, quien va por la reelección. Además, los representantes del Partido Independiente Sinaloense (PAIS) acusaron a la administración de obligar a los funcionarios a portar en sus unidades particulares propaganda en favor de Pucheta Sánchez. De no poner orden, Bouciéguez se arriesga a tener meses de acusaciones y denuncias en contra de su administración, todo por descuidar el blindaje electoral.



Vientos de cambio. Ayer trascendió que ya está despachando el nuevo procurador del DIF en Guasave, quien entró en sustitución de David Villanueva luego de que fue despedido en días pasados. Esta responsabilidad cayó en Jesús Alberto Saracho Castro, quien se espera corra con mejor suerte que su antecesor. Esto porque los problemas están a la orden del día en esta área, tomando en cuenta los múltiples problemas que cada día se presentan con casos de menores de edad que, lamentablemente, surgen con relativa frecuencia. Hablando de cambios, lo más seguro es que las próximas semanas serán clave en la administración municipal con todos los que se seguirán separando del cargo para participar en las campañas políticas, obviamente en busca de asegurar el cargo en la próxima administración.



La ratificación. Aun cuando el conflicto por la toma de protesta del nuevo tesorero municipal Perfecto Ruelas llevó al secretario del Ayuntamiento de Angostura, Guadalupe Barrón Estrada, a decir que renunciaría, de manera tranquila y pacífica acordaron trabajar sumados en sacar adelante el periodo que le corresponde al alcalde Eleazar Bojórquez. El celo que existió en ambos por querer ser el presidente sustituto los llevó a enemistarse; sin embargo, ahora los suma el trabajo, y el primer reto será alcanzar a pagar en tiempo y forma las quincenas, debido a que esta situación de ajustes y molestias llevó a retrasar el trámite de las firmas, y con ello ponen en riesgo que los trabajadores de la comuna reciban su pago quincenal retrasado.