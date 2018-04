Dobles plazas. En respuesta a los resultados de las investigaciones que hizo la Auditoría Superior del Estado en el Isssteesin, donde detectaron que desaparecieron más de mil millones de pesos, el director del Instituto, Jesús Ernesto Delgado Valverde, intenta dar una explicación del paradero de estos millones, que realmente no es que hayan desaparecido, sino que se entregaron a maestros en sus pensiones, ya que muchos de ellos se jubilaron con doble plaza, lo que aumentó considerablemente el monto que reciben de manera mensual. Las pensiones que reciben los docentes estatales, y muchos exlíderes sindicales como Daniel Amador y Silvino Zavala. El proceso administrativo continúa y se podrían presentar denuncias penales ante la Fiscalía General del Estado por parte de la ASE o la Secretaría de Transparencia del Estado.



Advertencia. Casi un SOS lanzaron ayer 28 gobernadores tradicionales indígenas al gobernador Quirino Ordaz Coppel porque rechazan a Marco Vinicio Galaviz como delegado de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, quien deberá rendir protesta este viernes. Si las inconformidades empezaron desde que les presentaron al expresidente fortense como relevo de Mayra Peñuelas, ayer arreciaron. Los indígenas tomaron las oficinas de la CDI alegando que no fueron tomados en cuenta y que dicho puesto debe ser ocupado por un indígena que realmente conozca y sepa las necesidades de esas comunidades. Tanto Librado Bacasegua Elenes, presidente del Consejo de Gobernadores Tradicionales y Pueblos Indígenas de Sinaloa, como Reynalda Leyva Urías, coordinadora de gobernadores tradicionales indígenas en el municipio de Ahome, reiteraron que no darán marcha atrás en el movimiento porque la protesta no es política, sino que no quieren «a este señor» porque no sabe nada de los indígenas. Ahí nomás.



Visita proselitista. Andrés Manuel López Obrador estará hoy en Sinaloa. Será la primera vez que arribe a la entidad como parte de su tercera campaña oficial por la Presidencia de la República. Sin embargo, ya ha tenido al menos cinco visitas previas, por lo que el territorio sinaloense lo tiene bien estudiado. Estará en esta ocasión en Mazatlán. Presentará a los candidatos a las alcaldías y las diputaciones. Se trata de integrar las estructuras para la defensa del voto durante el proceso electoral y mostrar el músculo que tiene en la entidad con el apoyo de militantes y simpatizantes. Estará a las 15:00 horas en el club deportivo Flores Magón.



Los que se van. Por el rumbo del municipio de Sinaloa, durante sesión extraordinaria de cabildo, se tomó protesta a Gabriel Soto Soto, suplente del síndico procurador Rolando Mercado, y junto con él también entró Yusti Trinidad Cervantes Gómez, quien es suplente de Claudia Yadira Mendoza Pérez, regidora del PAS; así como también a Juan de Dios Navarro, suplente de María de los Ángeles Lugo, quien fungía como síndica de Estación Naranjo. Los funcionarios pidieron permiso por tiempo indefinido al cargo que ocupaban en la administración municipal, lo más seguro es que sea para participar en las campañas políticas. En el caso de Guasave, la única regidora que solicitó separarse del cargo fue Adriana Valenzuela, quien en la próxima sesión de cabildo podría reincorporarse a las labores al no haber integrado la lista de candidatos a regidor de su exjefa política Diana Armenta.



Van de regreso. El que ya pidió que le regresen su silla de cabildo en el municipio de Mocorito es el regidor Ramón Alonso Santillanes García, al no ser tomado en cuenta en la lista de regidores del candidato Guillermo Galindo a la presidencia municipal por la coalición PAN-PRD-MC-PAS. Pero cuál fue su sorpresa, que los regidores priistas le aclararon la situación que en la pasada reunión de cabildo se aprobó su ausencia hasta el 16 de julio y no puede regresar a consideración. Tanta era la insistencia, que hasta la misma presidenta municipal, Edith Berenice López, insistía en someter a votación para su regreso. El detalle es que no solo Santillanes García tenía intenciones de regresar, sino que además Carmen Lucía Ordóñez y José Luis Cuadras también esperaban que les dieran su silla de regreso como regidores. Y para que se terminara de ahorcar a los pasistas, el regidor suplente de Ramón Alonso Santillanes, en esa misma sesión de cabildo, se declaró independiente y mostró su simpatía con el PRI, por lo que estará trabajando muy aliado en cabildo.