Retroceso. Hace un mes, las autoridades estatales del área de Seguridad celebraron e hicieron alarde por haber bajado la cantidad de homicidios dolosos y el robo de vehículos durante el mes de febrero, cuyos delitos fueron calificados en verde y amarillo, respectivamente, de acuerdo con la clasificación que hace el Semáforo Delictivo. Sin embargo, en marzo, estos ilícitos volvieron a repuntar, y, en el caso de los asesinatos, volvieron a pasar de verde a amarillo; y robo de vehículo de amarillo a rojo. Tal parece que hubo un relajamiento en los operativos de seguridad, con todo y que se implementó el de Semana Santa. Estos resultados son un golpe de realidad que las autoridades deben asumir y atender para evitar que el repunte se repita en abril, que no ha iniciado nada bien.



Caída. Aunque el secretario de Desarrollo Social en Sinaloa, Raúl Carrillo, no descartó al exalcalde de El Fuerte Marco Vinicio Galaviz Serrano como delegado de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en Sinaloa, hay apuestas de doble contra sencillo de que el gobernador Quirino Ordaz Coppel no va a sostener su nombramiento. Hoy está programada la toma de protesta de él. Sin embargo, con la plática que tuvieron con Carrillo el miércoles en la noche, los líderes indígenas dan por hecho que será otro el que releve a Mayra Gisela Peñuelas. Corre la cuenta regresiva para saberlo.



Considerable. Según estimaciones de los mismos organizadores, Andrés Manuel López Obrador logró reunir alrededor de 6 mil militantes y simpatizantes en el primer mitin que realiza en Sinaloa, ya como parte de su tercera campaña oficial por la Presidencia de la República. Para el evento se rentaron 4 mil sillas y se montaron gradas que estuvieron llenas. Ese fue el músculo que mostró el abanderado de la coalición Junto Haremos Historia en Sinaloa. Durante el evento aseguró que Sinaloa es uno de los estados del norte en los que aparece liderando las encuestas, junto con Sonora, Baja California y Baja California Sur. En su discurso advirtió que cuando regrese a Mazatlán lo hará como presidente de la República.



Bochorno. Parece que Gloria González, candidata a diputada federal de la coalición Por México al Frente, que integran el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano, ya pasó sus primeros desencantos, pues dicen que ayer al acudir al IMSS en Guasave, llegando a la explanada del hospital, fue regresada más que inmediato por donde vino por parte de los guardias que están en la entrada principal. Quizá a la candidata le falló la orientación de sus asesores o de plano creían que la iban a tener fácil al acercarse demasiado a una institución de gobierno donde lo último que quiere la gente es ver a políticos.



Se le fueron. El arrastre del Partido de la Revolución Democrática en Salvador Alvarado ha venido menguando poco a poco, tanto que al líder en el municipio, el regidor Otoniel González, lo ha venido dejando la militancia para sumarse a otros proyectos políticos; pero no solo los simpatizantes, sino que además la más reciente baja que presentó el partido es de las más cercanas aliadas, Amelia Rodelo Pérez y María Luisa Sánchez Berrelleza. A esta última se le tenía contemplada en la primera lista de regidurías «pluri», pero de buenas a primeras desapareció y salió el nombre de Luzzita Vizcarra. La baja en el municipio del partido ha dejado hasta el momento con los liderazgos más importantes en nombre del propio líder Otoniel González, Luzzita Vizcarra y Francisco Armenta.