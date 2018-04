Electores. Más de 2 millones 140 mil ciudadanos en Sinaloa estarán en condiciones de votar el próximo 1 de julio, que estarán en la lista nominal y cuentan con su credencial para votar con fotografía vigente. Y a pesar de la denuncia hecha por el candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, que en sus mítines acuden «carteristas» para robar credenciales de sus simpatizantes para que no puedan votar por él, todas las personas que extravíen su identificación pueden acudir a las oficinas del INE a solicitar una reimpresión, que será entregada en el momento, así que no hay riesgo de que no puedan emitir su sufragio.



El futuro en el aire. El verdadero reto del Tianguis Turístico Internacional Mazatlán 2018 será evaluado hoy. El despegue turístico de Mazatlán depende de la mejora sustancial de la conectividad aérea, y hoy el tema será analizado en un panel en el que participarán los representantes de las principales aerolíneas. Los hoteleros deberán preparar su pluma, pues seguramente habrá referencias al potencial y a las debilidades de la ciudad para aspirar a mejores mercados internacionales. Ahí estará el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, quien se ha mostrado consciente de que el verdadero reto de Mazatlán en el plano turístico aún no ha sido superado.



Cuidado con las mujeres. Apenas están armando las estrategias de campaña y sumando a quien se deja, cuando se ve que hay problemillas entre las mujeres en Ahome. Dicen que el desayuno al que fue convocado ayer el candidato del PRI a la alcaldía de Ahome, Álvaro Ruelas, levantó varias inconformidades porque ni la exdiputada y exlideresa del organismo organizador del evento Fernanda Rivera, ni Laura Gálvez, secretaria del PRI en Ahome, fueron convocadas por la lideresa del Onmpri en Ahome, Maribel Sánchez Solís, quien precisamente suplió a Fernanda Rivera en el Congreso. Eso sí, asistió la lideresa estatal de las mujeres priistas, Mónica López Hernández, y hasta lo presumió en sus redes. Algunos dicen que la dirigente estatal da un mal ejemplo y otros dicen que «ya se le subió» a Maribel Sánchez Solís, porque Fernanda Rivera es parte de la estructura partidista y además deben aparentar unidad para sacar el triunfo. ¿Algunos se preguntan si a Álvaro no se le hizo raro que no las invitaran? Todas las mujeres cuentan ahorita, pues…



Sin convocatoria. Al que dicen que tampoco le andan saliendo muy bien las cosas es al candidato a diputado federal del PRI José Menchaca López, quien ha tenido poca asistencia en algunos encuentros con ciudadanos que ha programado en Guasave. Imagínense las que hará por allá en Choix y El Fuerte, donde menos lo conocen. Pues bien, cuentan que hace días tuvo una reunión en un popular sector de Guasave al que solo acudieron unas 60 personas, y cuando, micrófono en mano, le decía a la gente una parte de su eslogan para que esta lo completaran, simplemente no había respuesta. A ver si para los próximos encuentros sus colaboradores preparan a uno que otro y le dicen que cuando Pepe diga «porque si es Pepe... es bueno», le respondan para que no se escuche tan feo.



Aprovechando la ocasión. Ante el panorama de esta contienda electoral, parece ser que los candidatos no dejarán escapar ninguna oportunidad de darse a conocer con toda la ciudadanía, pues luego de anunciar la visita a Guamúchil del candidato a la presidencia de la República por la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, el candidato a la diputación federal por el Distrito 03, Jesús Fernando García Hernández, junto con sus simpatizantes, se fue a la caseta de Alhuey, donde un grupo de productores se manifestaba exigiendo buenos precios en la comercialización del frijol, donde ofrecieron su apoyo en la lucha del campo agrícola y, aprovechando, repartieron algunos volantes.