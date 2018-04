Satisfacción. El gobernador del estado de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, no ha parado de sonreír desde el domingo que inició el 43 Tianguis Turístico Internacional Mazatlán 2018. Y no es para menos, pues no solo ha recibido el reconocimiento del presidente de la República, del secretario de Turismo federal y de los once gobernadores que participaron directamente en el evento: están también los beneficios que Sinaloa está reportando. Ordaz Coppel dijo que, en directo, Peña Nieto le prometió más recursos para continuar las obras en Mazatlán e invertir en el desarrollo turístico de Culiacán y Los Mochis. Ayer, la SCT firmó un convenio con el gobierno estatal para iniciar la inversión de mil 300 millones de pesos en la ampliación del puerto. La apuesta de Ordaz Coppel parece estar saliendo como lo esperaba.



¿Y el dinero? Las reacciones que tuvieron el secretario general del SNTE 53, Fernando Sandoval, y el director del Isssteesin, Jesús Ernesto Delgado Valverde, por darse a conocer los resultados de la auditoría en este Instituto, no cayeron nada bien en el Congreso del Estado ni en el tercer piso por el tema de los 947 millones de pesos que están desaparecidos. La investigación continuará, y —según nos dicen— habrá consecuencias legales. Delgado Valverde aseguró que todo fue destinado en el pago de pensiones, y hay muchos maestros que se jubilaron con doble plaza, de ahí que haya megapensiones.



Sorpresa. Vaya que sorprendieron ayer en Los Mochis las declaraciones de Jesús Aguilar Padilla, coordinador estatal de la campaña del candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Meade. Después de la conferencia de prensa, dicen que los candidatos a los diferentes puestos de representación popular en el estado no lo podían creer y fue plática en todas las mesas y en todos los cafés. Y no es para menos: el exgobernador priista reconoció que el voto duro ya no le alcanza al PRI para ganar el proceso electoral del primero de julio y tienen que ir a células de la sociedad para buscar y ganar votos. Eso sí, aceptó que los candidatos priistas son la mejor opción. Carlos Gandarilla, dirigente estatal del PRI, y Aldo Prandini Camarena, presidente del Comité Directivo del tricolor en el municipio de Ahome, nomás se quedaron calladitos.



Con qué poco se espantan. A los que al parecer les surgió el espíritu de justicia y de honestidad fue a los priistas, pues varios personajes de la vida política del estado compartieron indignados las imágenes del candidato a la Presidencia de la República por la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, al bajarse de una avioneta privada durante una gira. Entre las indignadas con la osadía del presidenciable estuvieron la candidata a la diputación federal por el Distrito 3 Mayra Gisela Peñuelas, a quien es preciso decir que le fue como en feria con los internautas, quienes le recordaron algunos de los deslices que han tenido los tricolores. Ni las manos metió ya la candidata, dejándola en completo silencio.



Siguen las desbandadas. Quien al menos debe mostrar un poco de preocupación es el candidato a la presidencia municipal de Mocorito por la coalición Por Sinaloa al Frente (PAN, PRD, PAS y MC), pues, ayer, integrantes del PAN decidieron separarse. Pero esto no es lo peor, sino que todos se están sumando al proyecto de Óscar Camacho Rodríguez, candidato a la alcaldía por la coalición Juntos por México, integrada por PRI, PVEM y Panal. Recordemos que no es la primera vez que militantes o simpatizantes de algún partido que le están dando impulso a Guillermo «Memo» Galindo se han deslindado en los últimos días y todos bajo la misma línea: sumarse a otro proyecto. ¿Será resultado del año de trabajo en donde las críticas contra el presidente con licencia establecen que fue muy poca la atención que prestó a sus colaboradores como al resto de la ciudadanía?