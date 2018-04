Carencias. En el Hospital Pediátrico de Sinaloa se encendieron de nuevo las alarmas por la carencia de medicamentos y la suspensión de tratamientos para los niños con cáncer, por lo que las mamás, junto con sus hijos, tuvieron que volver a manifestarse para llamar la atención del gobernador Quirino Ordaz Coppel para que vuelva a poner orden y los recursos vuelvan a fluir para terminar otra vez con el desabasto de insumos y medicinas. No es posible que se vuelvan a suspender los tratamientos de los niños con cáncer. Parece que los funcionarios del hospital, de la Secretaría de Salud y de Administración y Finanzas están en otra sintonía que el mandatario estatal. No es posible que estas acciones se sigan presentando.



En lo suyo. El candidato presidencial de la coalición Morena, Partido del Trabajo y Encuentro Social, Andrés Manuel López Obrador fue vitoreado por sus seguidores que salieron revitalizados del acto que presidió a un costado de la plazuela 27 de Septiembre de Los Mochis, en el que prometió repartir dinero a manos llenas en subsidios a los productores, en becas a los jóvenes, a los pescadores, etcétera, porque ahora sí con él en la presidencia —dijo— va a alcanzar el presupuesto en virtud de que ya no va a haber corruptelas. No cabe duda de que López Obrador prendió a los asistentes, pero más a los maestros que estaban ahí cuando se comprometió a cancelar la reforma educativa. En realidad, dejó en claro que su proyecto es contrario al de los «tecnócratas irresponsables». El mensaje de inclusión lo sembró al presentar al exsenador panista Joaquín Montaño, quien estuvo en el templete a un lado de todos los dirigentes de los partidos y los candidatos a los que presentó para resaltar la unidad entre ellos. En resumen, López Obrador está en lo suyo, acompañado de Tatiana Clouthier y su «cuarto bat», Marcelo Ebrard, presentes en el evento.



Pura felicidad. En Mazatlán, no hay más que sonrisas entre los integrantes del sector turístico. Los resultados del Tianguis Turístico Internacional Mazatlán 2018 parecen positivos en todos los sentido: el secretario de Turismo federal, Enrique de la Madrid, le augura al destino un mejor futuro inmediato con mayor promoción; el presidente de la República comprometió más recursos para continuar el desarrollo turístico en Sinaloa; y el presidente del Consejo de Promoción Turística de México, Héctor Flores Santana, calificó al Tianguis como el mejor de la historia de México. El único preocupado durante la fiesta empresarial fue Héctor Astudillo Flores, gobernador de Guerrero, quien según algunas versiones se fue muy preocupado porque Sinaloa le dejó la vara muy alta para la organización del próximo Tianguis en Acapulco.



De visita. Los seguidores de Andrés Manuel López Obrador tendrán hoy un evento que esperan sea multitudinario con su visita a Guasave para tomar protesta a los representantes del partido que vigilarán las más de 500 casillas que instalarán en Guasave y de 700 que serán en total en el Distrito 4, que Guasave comparte con El Fuerte y Choix. De ellos se espera una defensa y representación el día de las elecciones por aquello de las posibles jugadas que pudieran quererles hacer. Defensores de otros proyectos políticos dirían que se llenará de ilusos, pues así consideran a los seguidores de AMLO; sin embargo, podrían llevarse una sorpresa por aquello de la aceptación que trae el exjefe de gobierno capitalino.



Va de nuevo. A ver si con el anuncio que hizo el presidente de Salvador Alvarado, Flavio Fernando Sánchez Rivera, sobre la inauguración de la emblemática avenida Ferrocarril, la cual está a punto de ser entregada, de que no se permitirá el consumo de bebidas alcohólicas en esta, no ocurre la misma polémica que en la presa Eustaquio Buelna, pues hay que recordar que desde antes de entregarse se dijo lo mismo, y aún así se empezaron a ver daños y algunos destrozos antes de realizar la inauguración. ¿Será que tomarán medidas más fuertes para evitar este tipo de situaciones?