Endeudamiento. Como ocurre con todos los alcaldes, Antonio Castañeda Verduzco ya tiene decidido endeudar más al gobierno municipal de Culiacán, ahora con 300 millones de pesos, para la compra de maquinaria y obra pública. Por eso está preparando todo para solicitar primero la autorización del cabildo; y posteriormente hacer lo propio en el Congreso del Estado. Hace algunos meses, el presidente municipal pensó solicitar un crédito bancario para pagar todas las indemnizaciones urgentes que debe cubrir por mandato judicial, pero no lo hizo.



Piedras en el camino. Mazatlán se está convirtiendo en un serio dolor de cabeza para Héctor Melesio Cuén Ojeda, aspirante al Senado de la República. En la última semana ha trascendido que el abanderado de la alianza Por México al Frente no está satisfecho con el apoyo que le está dando el PAN para promover su candidatura en el sur de Sinaloa, pues no se mueve a militantes ni a simpatizantes en los eventos que encabeza. Al parecer, Cuen Ojeda ya ha dado una enérgica llamada de atención. Falta que los panistas reaccionen, pues son sabidas las diferencias que muchos de ellos mantienen con la candidatura de Cuen.



Agua revuelta. Los sanmiguelenses, encabezados por Franco Souza, presidente de la asociación civil SM Ecopark, ya no hallan a quién recurrir para que volteen a ver quién realiza, y con permiso de quién, el saqueo de arena del cauce y la tala de álamos en el río Fuerte, porque Profepa en el estado solo ha contestado mediante boletines que verifican, pero no encuentran quién lo está haciendo para proceder legalmente. EL DEBATE ha documentado, por petición de las autoridades ejidales y municipales de aquella comunidad, las máquinas en plena acción. Ayer, nuevamente salieron a defender lo que consideran suyo y protegerlo, porque dicen que ni Jesús Tesemi Avendaño Guerrero, delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en Sinaloa, menos el representante en la zona norte, Raúl Cerón, hacen algo.



«Chapulineo». Vaya que durante este proceso electoral, igual que en los anteriores —claro que no nos debe extrañar—, se está dando el «chapulineo» en todo su esplendor al brincar de un partido a otro, como fue el caso ayer del exalcalde de Sinaloa Wilfredo Véliz Figueroa, quien gobernó bajo las siglas del PAN y durante el proceso de elección pasado apoyó la campaña del PRI, con Quirino Ordaz Coppel; pero ayer anunció que junto con otros panistas se iría a apoyar la campaña de Andrés Manuel López Obrador en la coalición Juntos Haremos Historia, de Morena, PT y PES. Esto porque no cabe duda de que más que simpatizar con un proyecto político, muchos buscan obtener un beneficio y asegurar una posible chamba en el gobierno, como ya ha quedado más que demostrado en contiendas anteriores.



El ausente. Desde hace poco más de un año que el destierro de la región del Évora le llegó al diputado federal por Sinaloa David López Gutiérrez. Su visita constante al municipio de Salvador Alvarado cuando gobernaba su sobrina era notoria y su compromiso de apoyo se respaldó al cien, y con ello generó la llegada de varios recursos que fueron destinados en varias obras; sin embargo, el interés ha venido bajando poco a poco. Debido a esto, Flavio Fernando Sánchez Rivera, el alcalde sustituto, ya se encuentra tocándole la puerta para que no se olvide de su pueblo.